Partidos de hoy, Perú, 23 de diciembre: resultados y canales de TV | Fuente: América

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Pumas vs. América por amistosos internacionales. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 23 de diciembre del 2022: horario y guía de canales





Partidos de hoy, amistosos internacionales

08:00 a.m. Feyenoord vs. Go Ahead Eagles.

Partidos de hoy, Copa Sky - México

8:00 p.m. Pumas vs. Club América – TUDN, Canal 5

10:00 p.m. Mazatlán vs. Santos Laguna – Sky Sports

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Río Ave vs. Marítimo – STAR+

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

11:00 a.m. Ümraniyespor vs. Instanbul Basak. – STAR+









