Partidos de hoy, jueves 23 de febrero: horarios y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Manchester United por Europa League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, jueves 23 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League

12:45 a.m. PSV Eindhoven vs Sevilla FC - Star+, ESPN 2

12:45 a.m. AS Monaco vs Bayer Leverkusen - Star+, FOX Sports 2

12:45 a.m. Nantes vs Juventus - Star+, ESPN

12:45 a.m. FC Midtjlland vs Sporting CP - Star+

3:00 p.m. AS Roma vs RB Salzburgo - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Manchester United vs Barcelona - Star+, ESPN

3:00 p.m. Rennes vs Shakhtar Donetsk - Star+

3:00 p.m. Union Berlin vs Ajax - Star+, FOX Sports 2

Partidos de hoy, AFC Champions League

10:00 a.m. Al-Duhail SC vs Al Shabab FC - Star+

1:00 p.m. Foolad Khouzestan vs Al Hilal - Star+



Partidos de hoy, Copa Libertadores

5:00 p.m. Magallanes vs Always Ready - Star+, ESPN 2

7:00 p.m. U. Católica vs Millonarios - Star+, ESPN, Pluto TV

7:00 p.m. Deportivo Maldonado vs Fortaleza SC - Star+, ESPN 2

Europa Conference League

12:45 p.m. Anderlecht vs PFC Ludogorets - Star+

12:45 p.m. CFR Cluj vs Lazio - Star+

12:45 p.m. Partizan Beograf vs FC Sheriff- Star+

12:45 p.m. SC Dnipro -1 vs AEK Larnaca - Star+

3:00 p.m. Fiorentina vs SC Braga - Star+

3:00 p.m. FC Basel vs Trabzonspor - Star+

3:00 p.m. Gent vs Qarabag FK - Star+

3:00 p.m. Lech Poznan vs Bodo/Glimt - Star+