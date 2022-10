Partidos de hoy, Perú, 23 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: Univesitario

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Sport Huancayo por Liga1 Betsson Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 23 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1

11:00 a.m. Carlos A. Mannucci vs UTC - Gol Perú

1:15 p.m. Alianza Atlético vs Sporting Cristal - Gol Perú

3:00 p.m. ADT vs Cantolao - No será transmitido

3:30 p.m. Universitario vs Sport Huancayo - Gol Perú

6:00 p.m. Cienciano vs Carlos Stein - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Espanyol vs Elche - Star+, ESPN 3

9:15 a.m. Real Betis vs Atlético Madrid - Star+, ESPN

11:30 a.m. Villarreal vs Almería - DirecTV Sports, DirecTV Go

11:30 a.m. Girona vs Osasuna - DirecTV Go, DirecTV Sports

2:00 p.m. Barcelona vs Athletic Club - Star+, ESPN 3



Partidos de hoy, Premier League

8:00 a.m. Southampton vs Arsenal - Star+, ESPN 2

8:00 a.m. Aston Villa vs Brentford - Star+, ESPN Extra

8:00 a.m. Leeds United vs Fulham - Star+

8:00 a.m. Wolves vs Leicester City - Star+

10:30 a.m. Tottenham vs Newcastle - Star+

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Udinese vs Torino - Star+, ESPN 2

8:00 a.m. Bologna vs US Lecce - Star+

11:00 a.m. Atalanta vs Lazio - Star+, ESPN 2

1:45 p.m. AS Roma vs Napoli - Star



Partidos de hoy, Ligue 1

6:00 a.m. Angers vs Rennes - Star+, ESPN

10:05 a.m. Nice vs Nates - Star+

1:45 p.m. Lille vs AS Monaco - Star+, TV5 Monde



Partidos de hoy, Bundesliga

8:30 a.m. Bochum vs Union Berlin - Star

10:30 a.m. Hertha Berlin vs Schalke 04 - Star+

Partidos de hoy, Liga Profesional

10:00 a.m. Banfield vs Sarmiento - AFA play, TyC Sports Internacional

12:30 p.m. Talleres Córdoba vs Gimnasia LP - AFA Play, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. Boca Juniors vs Independiente - AFA Play, Star+, ESPN

3:00 p.m. Racing Avellaneda vs River Plate - AFA Play, Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Patronato vs Huracán - AFA, TyC Sports Internacional

Liga MX



8:06 p.m. Monterrey vs Pachuca - FOX Sports Premium, FOX Sports

Partidos de hoy, MLS

12:00 p.m. Monreal vs New York City - Star+, ESPN 4

7:00 p.m. Austin FC vs FC Dallas - Star+, ESPN 4