Partidos de hoy, sábado 25 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. Liverpool por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

08:00 a.m. Rayo Vallecano vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

10:15 a.m. Valencia CF vs. Celta de Vigo – STAR+, ESPN 3

12:30 p.m. Getafe vs. UD Almería – STAR+, ESPN 3

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Mallorca - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Manchester City vs. Liverpool - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Newcastle vs. Chelsea - STAR+

10:00 a.m. Luton Town vs. Crystal Palace - STAR+

10:00 a.m. Nottingham Forest vs. Brighton - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Burnley vs. West Ham - STAR+

10:00 a.m. Sheffield United vs. Bournemouth – STAR+

12:30 p.m. Brentford vs. Arsenal - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Salernitana vs. Lazio – STAR+, ESPN Extra

12:00 p.m. Atalanta vs. Nápoli – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. AC Milan vs. Fiorentina – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Wolfsburgo vs. RB Leipzig – STAR+

09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach – STAR+

09:30 a.m. Friburgo vs. Darmstadt 98 – STAR+

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN 4

09:30 a.m. Union Berlin vs. Augsburgo – STAR+

12:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Clermont vs. Lens – STAR+

3:00 p.m. Estrasburgo Alsace vs. O. Marsella – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Racing Club vs. Cerro Largo – STAR+

2:30 p.m. Danubio vs. CA Fénix – STAR+

5:00 p.m. Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Tigre – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. CA Colón – Fanatiz, AFA Play

4:00 p.m. Banfield vs. Gimnasia LP – Fanatiz, AFA Play

4:00 p.m. Platense vs. Sarmiento – Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, Copa de Portugal

3:45 p.m. Benfica vs. FC Famalicao – STAR+





Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

10:30 a.m. Excelsior vs. Feyenoord vs. STAR+

12:45 p.m. Twente vs. PSV Eindhoven – STAR+

3:00 p.m. Ajax vs. Vitesse – STAR, ESPN 2





Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

03:30 a.m. Francia vs. Uzbekistán – D Sports, DGO

07:00 a.m. Mali vs. Marruecos – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga Colombiana

5:00 p.m. Deportes Tolima vs. Deportivo Cali – Fanatiz, RCN

7:30 p.m. Junior vs. Águilas Doradas – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. Deportivo Táchira vs. Caracas FC – GolTV Play, STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. Orense SC – STAR+, GolTV

6:00 p.m. Mushuc Runa vs. U. Católica – STAR+

6:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. El Nacional – STAR+

6:00 p.m. Aucas vs. Delfín SC – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:30 p.m. At. Paranaense vs. Vaso da Gama – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:00 p.m. Fluminense vs. Coritiba - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, ESPN 2





NUESTROS PODCASTS

Nuevo procedimiento migratorio para extranjeros en el Perú

Los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o que hayan cometido actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana serán sancionados con la expulsión de nuestro país en un plazo de 48 horas. En el presente informe conozca en que consiste el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional que aprobó el gobierno para regularizar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros del país.