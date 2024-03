Partidos de hoy, martes 26 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos Internacionales

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. República Dominicana en encuentro amistoso internacional que se jugará en Lima. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 26 de marzo del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, amistosos internacionales - FIFA

12:00 p.m. | Letonia vs. Liechtenstein - STAR+

1:00 p.m. | Noruega vs. Eslovaquia - STAR+

1:00 p.m. | Malta vs. Biolorrusa - STAR+

1:00 p.m. | Hungría vs. Kosovo - STAR+

2:00 p.m. | República Checa vs. Armenia - STAR+

2:00 p.m. | Vanuatu vs. Brunei - FIFA+

2:00 p.m. | Guyana vs. Camboya - FIFA+

2:15 p.m. | Dinamarca vs. Islas Feroe - STAR+

2:30 p.m. | Costa de Marfil vs. Uruguay - DGO, Fanatiz, AUF TV, Antel

2:30 p.m. | Colombia vs. Rumania - Movistar Deportes, Caracol, RCN

2:45 p.m. | Alemania vs. Países Bajos - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Eslovenia vs. Portugal - STAR+

2:45 p.m. | Inglaterra vs. Bélgica - ESPN, STAR+

2:45 p.m. | Austria vs. Turquía - STAR+

2:45 p.m. | Escocia vs. Irlanda del Norte - STAR+

2:45 p.m. | Irlanda vs. Suiza - STAR+

3:00 p.m. | Egipto vs. Croacia - FIFA+

3:00 p.m. | Francia vs. Chile - STAR+, Chilevisión

3:30 p.m. | Brasil vs. España - STAR+, Globo, Sport TV

4:00 p.m. | Argelia vs. Sudáfrica - FIFA+

8:00 p.m. | Perú vs. República Dominicana - Movistar Deportes, ATV, América, RPP

9:50 p.m. | Argentina vs. Costa Rica - STAR+, ESPN, TVP

Partidos de hoy, Eliminatorias Eurocopa 2024 - UEFA

12:00 p.m. | Gribaltar vs. Grecia - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | Ucrania vs. Islanda - STAR+

2:45 p.m. | Gales vs. Polonia - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, UEFA Nations League - UEFA

12:00 p.m. | Lituania vs. Gibraltar - STAR+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis