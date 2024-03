¿A qué hora juega Uruguay vs. Costa de Marfil y por dónde ver amistoso internacional 2024?

Uruguay vs. Costa de Marfil EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del encuentro amistoso que se jugará en Lens (Francia).

Uruguay vs. Costa de Marfil EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de marzo en partido amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se jugará en el Estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia, desde las 2:30 p.m. hora peruana (4:30 p.m hora de Uruguay) y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO, AFU TV y Antel. También podrás seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

La selección de Costa de Marfil pondrá a prueba este martes a su par de Uruguay en un encuentro amistoso enmarcado en la fecha FIFA que se llevará a cabo en la ciudad francesa de Lens.



A 89 días de su debut en la Copa América, la Celeste volverá a salir a escena luego de igualar 1-1 ante la selección autonómica de Euskadi.



El estadio Bollaert-Delelis será testigo de un encuentro que los sudamericanos afrontarán con varias bajas luego de que Marcelo Bielsa desafectara a varios jugadores de la plantilla.



El central del Barcelona Ronald Araujo será uno de los que se perderán el juego frente a los africanos, lo mismo que sucederá con Guillermo Varela, Bruno Méndez, Matías Vecino, Rodrigo Zalazar y Facundo Torres.



No obstante, la Celeste saltará al campo de juego con mayoría de titulares luego de que el seleccionador argentino optara por poner a varios de los habituales suplentes en el partido frente a Euskadi.



De acuerdo con esto, es probable que el once de Uruguay sea conformado por Santiago Mele; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña o Nicolás Marichal, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Brian Rodríguez o Ignacio Laquintana, Federico Viñas y Facundo Pellistri.



Mientras tanto, el campeón de la Copa de África afrontará el duelo tres días después de igualar 2-2 en un amistoso que disputó frente a su par de Benín.



En dicho encuentro, su entrenador, Emerse Faé, apostó por un once con Yahia Fofana, Wilfried Singo, Willy Boly, Ismael Diallo; Jean Miichel Seri, Franck Yannick Kessié; Max Gradel, Jérémie Boga, Simon Adingra y Jean-Philippe Krasso.



Ahora, jugadores como Karim Konate o Nicolás Pépé podrían meterse en el equipo titular.



De esta forma, Uruguay y Costa de Marfil se pondrán cara a cara en un partido que la Celeste utilizará como parte de su preparación para la próxima Copa América.



Días atrás, tras el primer amistoso, el uruguayo Agustín Cannobio remarcó a la prensa la importancia de estos encuentros para llegar "al cien por cien" al certamen continental.



Por su parte, Bielsa puntualizó que las "perspectivas" de su equipo para la Copa América son "positivas", aunque en este momento se trata de algo "difícil de considerar" todavía.

🇺🇾 𝐃𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐥𝐛𝐚𝐨



Amistoso de preparación para la Copa América.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/d4qGFZJB7q — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 24, 2024

Uruguay vs. Costa de Marfil: posibles alineaciones

Uruguay: Santiago Mele; Mathías Viña, Nicolás Marichal, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Luciano Rodríguez.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Ousmane Diomande, Willy Bolly, Ismael Diallo; Jean Michael Seri, Franck Kessie; Jonathan Bamba, Nicolas Pepé, Jeremie Boga; Karim Konaté.

¿Cuándo juega Uruguay vs. Costa de Marfil?

El partido por la fecha FIFA en amistoso internacional, entre Uruguay vs. Costa de Marfil, se llevará a cabo el martes 26 de marzo en el Estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia.

¿Cuándo juega Uruguay vs. Costa de Marfil?



El partido entre Uruguay vs. Costa de Marfil se jugará a las 2:30 p.m. hora peruana (4:30 p.m. hora de Uruguay). Los horarios en otros países son los siguientes:

Perú: 2:30 p.m.

Uruguay: 4:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

México: |:30 p.m.

Brasil: 4:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Uruguay vs. Costa de Marfil vía TV por amistoso internacional?

El partido entre Uruguay vs. Costa de Marfil será transmitido EN VIVO por DSports, DGO, AFU TV y Antel. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis