Partidos de hoy, sábado 27 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Bundesliga y LaLiga

Programación de los partidos de hoy, sábado 27 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Atlético Grau - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Boys – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Spezia Calcio vs. Torino – STAR+, ESPN 3

08:00 a.m. Salernitana vs. Udinese – STAR+

11:00 a.m. Fiorentina vs. AS Roma – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. Inter de Milán vs. Atalanta – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Wolfburgo vs. Hertha Berlin – STAR+

08:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Augsburgo – STAR+

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Friburgo – STAR+

08:30 a.m. Stuttgart vs. Hoffenheim – STAR+

08:30 a.m. Union Berlin vs. Werder Bremen – STAR+

08:30 a.m. FC Colonia vs. Bayern Munich – STAR+, FOX Sports 2

08:30 a.m. Bochum vs. Bayer Leverkusen – STAR+

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Schalke 04 – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. O. Lyon vs. Stade de Reims – STAR+

2:00 p.m. Lille vs. Nantes – STAR+

2:00 p.m. O. Marsella vs. Stade Brestois – STAR+, ESPN

2:00 p.m. Rennes vs. AS Monaco – STAR+, TV5 Monde

2:00 p.m. Lens vs. AC Ajaccio – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

1:00 p.m. Brasil vs. Nigeria – D Sports, DGO

1:00 p.m. República Dominicana vs. Italia – D Sports, DGO

4:00 p.m. Japón vs. Israel – D Sports, DGO

4:00 p.m. Colombia vs. Senegal – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. FC Porto vs. Vitória SC – GolTV Play

12:00 p.m. Benfica vs. Santa Clara - GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. SC Braga vs. Pacos Ferreira – GolTV Play





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Técnico Universitario vs. Mushuc Runa – STAR+

3:30 p.m. Orense SC vs. Cumbayá FC – STAR+

6:00 p.m. Delfín SC vs. Gualaceo – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

09:00 a.m. Gimnasia LP vs. Sarmiento – Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. Platense vs. Belgrano – Fanatiz, STAR+

6:30 p.m. Independiente vs. Lanús – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. At. Paranaense vs. Gremio – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Fortaleza SC vs. Vasco da Gama – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:00 p.m. Sao Paulo vs. Goiás – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, ESPN 3

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

1:00 p.m. Al Ettifaq vs. Al Nassr – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Serie B – Italia (Playoffs ascenso)

1:30 p.m. Cagliari vs. Venezia – D Sports, DGO





