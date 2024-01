Partidos de hoy, domingo 28 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Carlos Mannucci por la Liga1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 28 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Apuesta Total - Perú

2:30 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético - Liga 1 Max, Liga 1 Play

5:00 p.m. | Carlos Mannuci vs. Universitario - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. César Vallejo - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Celta vs. Girona - DSports, DGO

10:15 p.m. | Cádiz vs. Athletic Bilbao - DSports, DGO

12:30 p.m. | Sevilla vs. Osasuna - DSports, DGO

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Valencia - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Genoa vs. Lecce - STAR+

9:00 a.m. | Hellad Verona vs. Frosinone - STAR+

9:00 a.m. | Monza vs. Sassuolo - STAR+

12:00 p.m. | Lazio vs. Napoli - ESPN 2, STAR+

2:25 p.m. | Fiorentina vs. Inter Milan - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Union Berlin vs. Darmstadt - STAR+

11:30 a.m. | Borussia Dortmundt vs. Bochum - STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

7:00 a.m. | Montpellier vs. Lille - ESPN 2, STAR+

11:0 a.m. | Toulouse vs. Lens - STAR+

2:25 p.m. | PSG vs. Stade Brestois - TV5 Monde, STAR+

Partidos de hoy, Copa Asia - AFC

6:30 a.m. | Australia vs. Indonesia - STAR+

11:00 a.m. | Tayikistán vs. EAU - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia - TyC Sports, AFA, Fanatiz

5:00 p.m. | River Plate vs. Argentino Juniors - ESPN, STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. Belgrano - STAR+, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

8:30 a.m. | Feyenoord vs. Twente - STAR+

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

6:45 a.m. | West Bromwich vs. Wolverhamptom - STAR+

9:00 a.m. | Watford vs. Southampton - STAR+

9:30 a.m. | Liverpool vs. Norwich - ESPN, STAR+

11:0 a.m. | Newport vs. Manchester United - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

7:30 a.m. | Sint-Truiden VV vs. Genk - STAR+

12:30 p.m. | Anderlecht vs. Saint Gilloise - STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

4:00 p.m. | Boyacá Chico vs. Junior - RCN, Fanatiz

6:10 p.m. | América de Cali vs. Atlético Nacional - RCN, Fanatiz

8:20 p.m. | Bucaramanga vs. Millonarios - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

10:30 a.m. | Moreirense vs. FC Famalicao - GolTV, GolTV Play

1:00 p.m. | Farense vs. Porto - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

8:00 a.m. | Sivasspor vs. Besiktas - STAR+

11.00 a.m. | Fenerbahce vs. Ankaragucu - STAR+