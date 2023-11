Partidos de hoy, martes 28 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Porto por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 28 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Lazio vs. Celtic - ESPN, STAR+

12:45 p.m. | Shahktar vs. Atwerp - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | PSG vs. Newcastle - ESPN 4, STAR+

3:00 p.m. | Manchester City vs. RB Leipzig - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Barcelona vs. Porto - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | AC Milan vs. Borussia Dortmund - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | Feyenoord vs. Atlético de Madrid - Fox Sports 2, STAR+

3:00 p.m. | Young Boys vs. Estrella Roja - Fox Sports 3, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

5:00 a.m. | Kawasaki vs. Johor - STAR+

5:00 a.m. | Incheon vs. Yokohama Marinos - STAR+

5:00 a.m. | Pathum vs. Ulsan Huyndai - STAR+

7:00 a.m. | Shandong vs. Kaya - STAR+

11:00 a.m. | Al Ain vs. Pasktakor - STAR+

11:00 a.m. | Al Fayha vs. FC Ahal - STAR+

11:00 a.m. | Nassaji vs. Mumbai - STAR+

11:00 a.m. | Navbahor vs. Al Hilal - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

11:00 a.m. | Kuwait vs. Al Kahraba - STAR+

1:00 p.m. | Al Itihhad Aleppo vs. Al wehdat - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

2:30 p.m. | Fénix vs. Peñarol - GolTV, STAR+

5:00 p.m. | Plaza Colonia vs. Racing Club - STAR+



Partidos de hoy, Copa de la Liga Argentina - Argentina

5:00 p.m. | Barracas Central vs. Argentinos Juniors - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs. Corinthians - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz