Partidos de hoy, miércoles 29 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Napoli por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 29 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Sevilla vs. PSV Eindhoven - ESPN 2, Star+

12:45 p.m. | Galatasaray vs. Manchester United - ESPN, Star+

3:00 p.m. | Arsenal vs. Lens - ESPN 4, Star+

3:00 p.m. | Real Sociedad vs. Salzburgo - FOX Sports 3, Star+

3:00 p.m. | Real Madrid vs. Napoli - ATV, ESPN, Star+

3:00 p.m. | Bayern Munich vs. Copenhague - FOX Sports 2, Star+

3:00 p.m. | Sporting Braga vs. Unión Berlin - ESPN 3, Star+

3:00 p.m. | Benfica vs. Inter de Milán - ESPN 2, Star+

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Mallorca vs. Cádiz - ESPN Extra, Star+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

5:00 a.m. | Pohang Steelers vs. Hanoi T&T - Star+

5:00 a.m. | Urawa Red Diamonds vs. Wuhan Three Towns - Star+

5:00 a.m. | Kitchee vs. Jeonbuk - Star+

5:00 a.m. | Ventforet Kofu vs. Melbourne City - Star+

7:00 a.m. | Zhejiang Professional FC vs. Buriram United - Star+

9:00 a.m. | Bangkok United vs. Lion City Sailors - Star+

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:06 p.m. | Club León vs. América - Claro Sports YouTube, Pluto TV, Claro Sports

10:10 p.m. | Atlético San Luis vs. Monterrey - Star+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Santos vs. Fluminense - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

5:30 p.m. | Flamengo vs. Atlético Mineiro - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

6:00 p.m. | Bahía vs. Sao Paulo - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

6:00 p.m. | Cuiabá vs. Internacional - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

7:30 p.m. | Curitiba vs. Botafogo - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

7:30 p.m. | Palmeiras vs. América MG - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

8:30 p.m. | Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Campeonato uruguayo - Uruguay

2:30 p.m. | Liverpool FC vs. Boston River - Star+, Gol TV

5:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Danubio - Star+

7:15 p.m. | Defensor Sporting vs. River Plate - Star+

