Partidos de hoy, 3 de abril de 2022 | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Sevilla por la LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Liga 1, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 3 de abril de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. Atlético Grau vs Cienciano

6:30 p.m. Carlos A. Mannucci vs César Vallejo - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 p.m. Athletic Club vs Elche - Star+, ESPN Extra

9:15 p.m. Real Betis vs Osasuna - DirecTV Sports, DirecTV Go

11:30 a.m. Valencia CF vs Cádiz CF - DirecTV Sports, DirecTV Go

11:30 a.m. Granada CF vs Rayo Vallecano - Star+, ESPN Extra

2:00 p.m. Barcelona vs Sevilla FC - DirecTV Sports, DirecTV Go

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. West Ham vs Everton - Star+, ESPN 2

10:30 a.m. Tottenham vs Newcastle - Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. Fiorentina vs Empoli - Star+, ESPN

8:00 a.m. Atalanta vs Napoli - Star+, ESPN

8:00 a.m. Udinese vs Cagliari Star+, ESPN

11:00 a.m. Sampdoria vs ASRoma - Star+, ESPN

1:45 p.m. Juventus vs Inter de Milán - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. Augsburg vs VFL Wolsburg - Star+, ESPN 4

10:30 a.m. Borussia M'Gladbachvs Mainz 05 - Star+



Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

6:00 a.m. Strasbourg vs Lens - Star+, ESPN 2

8:00 a.m Saint Etienne vs Marsella - Star+, ESPN 2

10:05 a.m. Lyons vs Angers - Star+

1:45 p.m. PSG vs Lorient - Star+ TV5 Monde

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

2:30 p.m. San Lorenzo vs Atlético Tucumán - AFA Play, TyC Sports Internacional

5:00 p.m. Newell's Old Boys vs Platense - Star+, AFA Play

7:30 p.m. Tigre vs Rosario Central - AFA Play, TyC Sports Internacional



Partidos de hoy, Futve - Venezuela

5:15 p.m. Portuguesa FC vs UCV - GolTv Play

Partidos de hoy, Liga MX - México

12:00 m. Toluca vs Puebla - DirecTV Go, DirecTV Sports

5:00 p.m. Club León vs Querétaro - Claro Sports, Marca Claro (Youtube)

7:00 p.m. Tigres UANL vs Tijuana - DirecTV Go, DirecTV Sports

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. Orense SC vs Mushuc Runa - Star+

4:30 p.m. Guayaquil City vs Técnico Universitari - Star+, GOLTV

7:00 p.m. Delfín SC vs Deportivo Cuenca + Star+