Partidos de hoy, domingo 3 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid por la LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 3 de diciembre del 2023: horario y guía de canales





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Mallorca vs. Alavés - ESPN Extra, STAR+

10:15 a.m. | Almería vs. Real Betis - ESPN 2

12:30 p.m. | Sevilla vs. Villarreal - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | Barcelona vs. Atlético de Madrid - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | West Ham vs. Crystal Palace - STAR+

9:00 a.m. | Liverpool vs. Fulham - STAR+

9:00 a.m. | Chelsea vs. Brighton - STAR+

9:00 a.m. | Bournemouth vs. Aston Villa - ESPN, STAR+

11:30 a.m. | Manchester City vs. Tottenham - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Lecce vs. Bologna - ESPN 3, STAR+

9:00 a.m. | Fiorentina vs. Salernitana - STAR+

9:00 a.m. | Udinese vs. Hellas Verona - STAR+

12:00 p.m. | Sassuolo vs. Roma - STAR+

2:45 p.m. | Napoli vs. Inter - ESPN, STAR+



Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Mainz vs. Friburgo - ESPN, STAR+

11:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund - ESPN 4, STAR+

1:30 p.m. | Ausgburgo vs. Eintracht Frankfurt - STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

7:00 a.m. | Le Havre vs. PSG - ESPN, STAR+

9:00 a.m. | Monaco vs. Montpellier - STAR+

2:45 p.m. | Marsella vs. Rennes - STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

6:15 a.m. | Feyenoord vs. PSV - ESPN 2, STAR+

8:30 a.m. | NEC vs. Ajax - STAR+

10:45 a.m. | Utrecht vs. AZ Alkmaar - STAR+

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

10:30 a.m. | Braga vs. Estoril Praia - GolTV, GolTV Play

1:00 p.m. | Moreirense vs. Benfica - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

8:30 a.m. | Eastleigh vs. Reading - STAR+

9:00 a.m. | Chesterfield vs. Leyton Orient - STAR+

9:00 a.m. | Aldershot vs. Stockport County - STAR+

10:45 a.m. | Wrexham vs. Yeovil Town - STAR+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

7:30 a.m. | Genk vs. Gent - STAR+

12:30 p.m. | Brujas vs. Standard de Lieja - STAR+

Partidos de hoy, Superliga - Dinamarca

8:00 a.m. | Lyngby vs. Silkeborg - OneFootball

8:00 a.m. | OB vs. Nordsjaelland - OneFootball

10:00 a.m. | Brondby vs. Hvidovre - OneFootball

12:00 p.m. | Copenhague vs. AGF Aarhus - OneFootball

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Flamengo vs. Cuiabá - Globo Internacional, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

2:00 p.m. | Palmeiras vs. Fluminense - ESPN 3, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Botafogo vs. Cruzeiro - ESPN 3, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Gremio vs. Vasco da Gama - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | RB Bragantino vs. Coritiba - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | América MG vs. Bahía - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Atlético Paranaense vs. Santos - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Fortaleza vs. Goiás - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz



Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

3:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Medellin - RCN, Fanatiz

7:00 p.m. | América vs. Millonarios - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

4:30 p.m. | River Plate vs. Belgrano - ESPN 2, STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Racing vs. Rosario Central - STAR, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Campeonato uruguayo - Uruguay

8:00 a.m. | Boston River vs. Cerro Largo - STAR+

2:30 p.m. | Danubio vs. La Luz - STAR+

Partidos de hoy, LigaPro - Ecuador

6:00 p.m. | Emelec vs. Deprotivo Cuenca - STAR+

6:00 p.m. | Universidad Católica vs. Barcelona - STAR+

6:00 p.m. | Delfín vs. Técnico Universitario - STAR+

6:00 p.m. | Orense vs. Aucas - STAR+