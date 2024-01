Partidos de hoy, miércoles 3 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Italia

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 3 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

11:00 a.m. Granada CF vs. Cádiz CF - D Sports, DGO

1:15 p.m. Celta de Vigo vs. Real Betis - STAR+, ESPN 2

1:15 p.m. Real Madrid vs. Mallorca – D Sports, DGO

3:30 p.m. Girona vs. Atlético de Madrid – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Italia

12:00 p.m. Atalanta vs. Sassuolo – STAR+

3:00 p.m. AS Roma vs. US Cremonese – STAR+





Partidos de hoy, Thophée des Champions – Francia

2:45 p.m. PSG vs. Toulouse – STAR+, ESPN





