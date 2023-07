Partidos de hoy, domingo 30 de julio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Amistosos, Mundial Femenino y Leagues Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina Apuesta Total. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de julio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga Femenina Apuesta Total - Perú

3:30 p.m. Alianza Lima vs. Universitario - Nativa, Liga 1 TV





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Amistosos internacionales – Clubes

04:00 a.m. Liverpool vs. Leicester City – LFCTV GO, STAR+

06:00 a.m. Manchester City vs. Atlético de Madrid – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:00 p.m. Defensor Sporting vs. Liverpool FC – STAR+, ESPN, GolTV





Partidos de hoy, Mundial Femenino – FIFA

02:00 a.m. Noruega vs. Filipinas – D Sports, DGO

02:00 a.m. Suiza vs. Nueva Zelanda – D Sports, DGO

04:30 a.m. Alemania vs. Colombia – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Leagues Cup – Concacaf

6:30 p.m. Tijuana vs. Querétaro – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Atlas vs. Toronto FC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. New York RB vs. Atlético San Luis – MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. Monterrey vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. Tigres UANL vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Colombiana

3:30 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Cali – Fanatiz, RCN

5:45 p.m. América de Cali vs. Deportivo Pasto – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. CA Colón – Fanatiz, AFA Play, STAR+

1:00 p.m. Lanús vs. Barracas Central – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:30 p.m. Gimnasia LP vs. Platense – Fanatiz, AFA Play

3:30 p.m. Huracán vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN, TyC Sports

6:00 p.m. Godoy Cruz vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. Sao Paulo vs. Bahía – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, ESPN Extra

2:00 p.m. Botafogo vs. Coritiba – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, Globo

2:00 p.m. América MG vs. Palmeiras – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Goiás vs. Gremio – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play





