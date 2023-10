Partidos de hoy, martes 31 de octubre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa de la Liga Profesional y Liga MX

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre León vs. Pumas por la Liga MX. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 31 de octubre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:00 p.m. | Tigres vs. Godoy Cruz - STAR+, Fanatiz, AFA Play

7:00 p.m. | Central Córdoba vs. Unión Santa Fe - TyC Sports, Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Bahía vs. Fluminense - ESPN 2, STAR+, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Querétaro vs. Chivas - Fox Sports, ViX

8:00 p.m. | Toluca vs. Puebla - TUDN, ViX

10:00 p.m. | León vs. Pumas - Fox Sports, Claro Sports

10:05 p.m. | Monterrey vs. Necaxa - TUDN

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

2:00 p.m. | Mensajero vs. Espanyol - Esport 3, TV Canarias

2:00 p.m. | Varea vs. Levante - LaLiga TV

2:45 p.m. | Cacereño vs. Castellón - LaLiga TV

3:00 p.m. | Talavera vs. Almería - Movistar+

3:00 p.m. | Lorca Deportiva vs. Eibar - LaLiga TV

3:00 p.m. | Manacor vs. Las Palmas - MLS Pass

