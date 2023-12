Partidos de hoy, martes 5 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Luton vs. Arsenal por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 5 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Wolverhampton vs. Burnley - ESPN 2, STAR+

3:15 p.m. | Luton vs. Arsenal - ESPN, STAR+



Partidos de hoy, Copa Alemana - Alemania

12:00 p.m. | Kaiserslautern vs. Nurberg - STAR+

12:00 p.m. | Magdeburg vs. Fortuna Dusseldorf

2:45 p.m. | Borussia Monchenglasbach vs. Wolfsburgo - STAR+

2:45 p.m. | Homburg vs. St. Pauli - STAR+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

1:00 p.m. | Atzeneta vs. Getafe - DSports vs. DGO

3:00 p.m. | Arosa vs. Valencia - DSports vs. DGO

Partidos de hoy, Coppa Italia - Italia

3:00 p.m. | Lazio vs. Genoa - STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

9:00 a.m. | Pakhatakor vs. A Fayha - STAR+

9:00 a.m. | FC Ahal vs. Al Ain - STAR+

11:00 a.m. | Persepolis vs. Al Duhail - STAR+

11:00 a.m. | Istikhol vs. Al Nassr - START+

Partidos de hoy, Concacaf Central American Cup - Concacaf

10:00 p.m. | Alajuelense vs. Rea Estelí - STAR+