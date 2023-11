Partidos de hoy, lunes 6 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Tottenham vs. Chelsea por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 6 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Getafe vs. Cádiz FC - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Tottenham vs. Chelsea - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Frosinone vs. Empoli - STAR+

2:45 p.m. | Torino vs. Sassuolo - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

4:30 p.m. | Godoy Cruz vs. Platense - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

4:30 p.m. | Barracas Central vs. Rosario Central - AFA Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Belgrano vs. Tigre - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:00 p.m. Banfield vs. Colon - STAR+, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Botafogo - Globo Internacional, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

7:00 p.m. | Santos vs. Cuiabá - ESPN 3, STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, AFC Champions Leeague - ASIA

7:00 a.m. | Al Quwa vs. Al Ittihad - STAR+

9:00 a.m. | Nasaf vs. Sharkah FC - STAR+

9:00 a.m. | Mumbai vs. Al Hilal - STAR+

9:00 a.m. | FC Nassaji vs. Navbahor Namangan - STAR+

11:00 a.m. | Sepahan vs. FC AGMK - STAR+

1:00 p.m. | Al Faisaly vs. Al Sadd - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

11:00 a.m. | Al Nejmeh vs. Al Zawraa - STAR+

1:00 p.m. | Al Riffa vs. Al Arabi - STAR+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. Universidad Católica vs. Libertad - STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo, Uruguay

5:00 p.m. | Deportivo Maldonado vs. Danubio - STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

9:00 p.m. | Real Salt Lake vs. Houston Dynamo - MLS Pass

NUESTROS PODCASTS

La inteligencia artificial también es usada por la delincuencia

Escuchar a un familiar pidiendo dinero o verlo en situaciones comprometedoras puede generar dudas en cualquier persona. Hoy en día, la delincuencia se aprovecha de diversas herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus fechorías, y esto incluye el uso de la inteligencia artificial. En el siguiente informe de Andrea Amésquita, te presentamos casos recientes y los delitos informáticos que han aumentado en lo que va del año.