Partidos de hoy, martes 7 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Junior por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 7 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

2:00 p.m. | PSG vs. Borussia Dortmund - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Caracas vs. Peñarol - ESPN, STAR+

5:00 p.m. | Rosario Central vs. Atlético Mineiro - ESPN 2, STAR+

7:00 p.m. | Nacional vs. River Plate - ESPN, STAR+

7:00 p.m. | Palestino vs. Flamengo - ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. | Deportivo Táchira vs. Libertad - ESPN 7. STAR+

9:00 p.m. | Universitario vs. Junior - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5.00 p.m. | Nacional de Paraguay vs. Corinthians - ESPN 5, STAR+

5:00 p.m. | Racing de Uruguay vs. Argentinos Juniors - DSports, DGO

7:00 p.m. | César Vallejo vs. Medellín - ESPN 2, STAR+

7:30 p.m. | Alianza vs. Cruzeiro - DSports, DGO

7:30 p.m. | Sportivo Ameliano vs. Danubio - DSports, DGO

9:00 p.m. | Always Ready vs. Defensa y Justicia - ESPN 2, STAR+

