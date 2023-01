Partidos de hoy, domingo 8 de enero de 2022: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Junior por la Tarde Blanquiazul 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 8 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m. Almería vs Real Sociedad - Star+, ESPN

10:15 a.m. Rayo Vallecano vs Real Betis - DSports (610-619), DGO

12:30 p.m. Sevilla FC vs Getafe - Star+, ESPN

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs Barcelona - Star+, ESPN.



Partidos de hoy, Serie A

6:30 a.m. Salernitana vs Torino - Star+

9:00 a.m. Lazio vs Empoli - Star+

9:00 a.m. Spezia Calcio vs Lecce - Star+, ESPN 2

12:00 m. Sampdoria vs Napoli - Star+, ESPN 3

2:45 p.m. AC Milan vs AS Roma - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Tarde Blanquiazul

4:30 a.m. Alianza Lima vs Junior - Latina

Partidos de hoy, Eredivisie

6:15 a.m. Utrecht vs Feyenoord - Star+

8:30 a.m. NEC Nijmegen vs Ajax - Star+, ESPN 3

Partidos de hoy, FA Cup

7:30 a.m. Bristol City vs Swansea - Star+

7:30 a.m. Derby County vs Barnsley - Star+

9:00 a.m. Norwich vs Blackburn Rovers - Star+

9:00 a.m. Cardiff City vs Leeds United - Star+

9:00 a.m. Hartlepool vs Stoke United - Star+

9:00 a.m. Stockport County vs Walsall - Star+

11:30 a.m. Manchester City vs Chelsea - Star+, ESPN

11:30 a.m. Aston Villa vs Stevenage - Star+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Amistoso

5:00 p.m. Ñublense vs Oriente Petrolero - DGO, DSports (610-619)

Partidos de hoy, Copa de Francia

9:30 a.m. AS La Chátaigneraie vs Lorient - DSports (610-619), DGO

12:00 m. USL Dunkerque vs Auxerre - DSports (610-619), DGO

2:45 p.m. Lille vs Troyes - DSports (610-619), DGO

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

10:15 a.m. Real Zaragoza vs Mirandés - DGO, DSports (610-169)

Partidos de hoy, Liga portuguesa

1:00 p.m. Marítimo vs Sporting CP - GOlTV Play, GolTV

3:30 p.m. Boavista vs Gil Vicente - GolTV, GolTV Play

