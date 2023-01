Partidos de hoy, Perú, 7 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: Universitario

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Aucas por la Noche Crema 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Noche Crema 2023 – Perú

8:00 p.m. Universitario vs. Aucas – RPP Noticias (Radio)

Partidos de hoy, LaLiga - España

10:15 a.m. Villarreal vs. Real Madrid – DirecTV Sports, D GO

12:30 p.m. Mallorca vs. Real Valladolid - STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Espanyol vs. Girona – DirecTV Sports, D GO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. Fiorentina vs. Sassuolo – STAR+, ESPN

12:00 p.m. Juventus vs. Udinese - STAR+, ESPN

2:45 p.m. Monza vs. Inter de Milán – STAR+

Partidos de hoy, Amistoso - Argentina

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Independiente – STAR+

Partidos de hoy, Copa de Francia

09:30 a.m. Lyon vs. Metz – DirecTV Sports, D GO

09:30 a.m. Marsella vs. Hyéres FC – DirecTV Sports, D GO

09:30 a.m. Linas Montlhéry vs. Lens – DirecTV Sports, D GO

12:00 p.m. AF Virois vs. Nantes – DirecTV Sports, D GO

2:45 p.m. Bordeaux vs. Rennes - – DirecTV Sports, D GO

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

3:00 p.m. PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam – STAR+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

07:30 a.m. Reading vs. Watford – STAR+

07:30 a.m. Tottenham vs. Portsmouth – STAR+

07:30 a.m. Crystal Palace vs. Southampton – STAR+

07:30 a.m. Gillingham vs. Leicester City – STAR+

10:00 a.m. Middlesbrough vs. Brighton – STAR+

1:00 p.m. Sheffield Wednesday vs. Newcastle – STAR+

3:00 p.m. Liverpool vs. Wolves – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga de Portugal

3:30 p.m. Casa Pia AC vs. FC Porto – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. América vs. Querétaro – ViX+

8:10 p.m. Monterrey vs. Chivas Guadalajara – Fanatiz, FOX Sports Premium





