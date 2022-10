Partidos de hoy, Perú, 9 de octubre | Fuente: Sporting Cristal / Universitario

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Sporting Cristal por laLiga1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.









Programación de los partidos de hoy, domingo 9 de octubre del 2022: horario y guía de canales

.

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

11:00 a.m. Alianza Atlético vs Atlético Grau - Gol Perú

1:15 p.m. Carlos A. Mannucci vs Sport Boys - Gol Perú

3:00 p.m. Carlos Stein vs San Martín - No se transmite

3:30 p.m. Sporting Cristal vs Universitario - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Real Valladolid vs Real Betis - Star+, ESPN 2

9:15 a.m Cádiz CF vs Espanyol - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Real Socieda vs Villarreal - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Barcelona vs Celta - DirecTV Go, DirecTV Sports



Partidos de hoy, Premier League

8:00 a.m. West Ham vs Fulham - Star+, ESPN

8:00 a.m. Crystal Palace vs Leeds United - Star+

10:30 a.m. Arsenal vs Liverpool - Star+, ESPN

1:00 p.m. Everton vs Manchester United - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Torino vs Empoli - Star+

8:00 a.m. Udinese vs Atalanta - Star+, ESPN Extra

8:00 a.m. Salernitana vs Hellas Verona - Star+

8:00 a.m. Monza vs Spezia Calcio - Star+

11:00 a.m. US Cremonese vs Napoli - Star+

1:45 p.m. AS Roma vs US Lecce- Star+ ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga

8:30 a.m. Borussia M'gladbach vs FC Köln - Star+, ESPN 4

10:30 a.m. Herha Berlin vs Freiburg - Star+

12:30 p.m. Stuttgart vs Union Berlin - Star+



Partidos de hoy, Ligue 1

6:00 a.m. Montpellier vs AS Monaco - Star+, ESPN

10:05 a.m. Rennes vs Nantes - Star+

1:45 p.m. Lille vs Lens - Star+, TV5 Monde



Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

9:00 a.m. Montevideo City vs Montevideo Wanderers - Star+

2:00 p.m. Liverpool FC vs Boston River - Star+

5:30 p.m. Peñarol vs Plaza Colonia - Star+

Partidos de hoy, Eredivisie

7:30 a.m. Feyenoord vs Twente - Star+

9:45 a.m. Heerenveen vs PSV Eindhoven - Star+



Partidos de hoy, Liga Colombiana

3:30 p.m. Atlético Nacional vs Águilas Doradas - RCN Nuestra Tele

7:40 p.m. Bucaramanga vs Junior - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga MX

4:30 p.m. Puebla vs Chivas Guadalajara - Star+

Partidos de hoy, Liga Futve

6:15 p.m. Puerto Cabello vs Deportivo Táchira - GOLTV Play

Partidos de hoy, Liga Profesional

11:00 a.m.Tigre vs Independiente - AFA Play, TyC Sports Internacional

1:30 p.m. Banfield vs Gimnasia LP - AFA Play, TyC Sports Internacional

1:30 p.m. Talleres Córdoba vs Godoy Cruz - AFA Play

4:00 p.m. Boca Juniors vs Aldosivi - AFA Play, ESPN

6:30 p.m. Patronato vs River Plate - AFA Play, ESPN

Partidos de hoy, Brasileirao

9:00 a.m. Internacional vs Goiás - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Sao Paulo vs Botafogo - Star+, Globo Internacional, Brasileirao Play

2:00 p.m. Fortaleza SC vs Avaí - Star+, Brasileirao Play

4:00 p.m. Atlético Mineiro vs Ceará - Star+, Brasileirao Play

4:00 p.m. Fluminense vs América MG - Star+, Brasileirao Play

4:00 p.m. Coritiba vs RB Bragantino - Star+, Brasileirao.