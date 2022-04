Partidos de hoy, Perú 10 de abril | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL ROLAND

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Levante por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Liga 1, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 10 de abril de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:15 p.m. Alianza Lima vs UTC - Gol Perú

3:00 p.m. ADT vs Sport Boys - Sin transmisión

3:30 p.m. Ayacucho FC vs Universitario - Gol Perú

6:00 p.m. San Martín vs Melgar - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. Osasuna vs Alavés - Star+, ESPN 3

9:15 a.m. Espanyol vs Celta - Star+, ESPN 3

11:30 a.m. Elche vs Real Sociedad - DirecTV Go, DirecTV Sports

2:00 p.m. Levante vs Barcelona - DirecTV Go, DirecTV Sports

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. Norwich vs Burnley - Star+

8:00 a.m. Leicester City vs Crystal Palace - Star+

8:00 a.m. Brentford vs West Ham - Star+, ESPN Extra

10:30 a.m. Manchester City vs Liverpool - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. Genoa vs Lazio - Star+, ESPN

8:00 a.m. Napoli vs Fiorentina - Star+, ESPN

8:00 a.m. Sassuolo vs Atalanta - Star+

8:00 a.m. Venezia FC vs Udinese - Star+

11:00 a.m. AS Roma vs Salernitana - Star+, ESPN 2

1:45 p.m. Torino vs AC Milan - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. Bochum vs Bayer Leverkusen - Star+

10:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs Freiburg - Star+

12:30 a.m. RB Leipzig vs Hoffenheim - Star+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

12:00 p.m. Estudiantes LP vs Central Córdoba - AFA Play, TyC Sports Internacional

12:00 m. Patronato vs Banfield - AFA Play

2:30 p.m. Platense vs Racing - AFA Play, Star+

5:00 p.m. River Plate vs Argentinos Juniors - AFA Play, Star+, ESPN

7:30 p.m. Huracán vs Barracas Central - AFA Play, TyC Sports Internacional



Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:05 a.m. Lens vs Nice - Star+

12:00 m. Strasbourg vs Lyon - Star+

2:00 p.m. Marsella vs Montpellier - Star+

Partidos de hoy, Brasileirao

9:00 a.m. Coritiba vs Goias - Star+

2:00 p.m. Atlético Mineiro vs Internacional - Star+

2:00 p.m. Botafogo vs Corinthians - Star+

4:00 p.m. Fortaleza vs Cuiabá - Star+

5:00 p.m. Sao Paulo vs Paranaense - Star+

5:00 p.m. Avaí vs América MG - Star+



Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 Femenino

5:00 p.m. Colombia vs Venezuela - DirecTV Sports

7:300 p.m. Argentina vs Perú - DirecTV Sports

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

12:30 p.m. Charlotte FC vs Atlanta United - Star+

6:30 p.m. Austin FC vs Minnesota United - Star+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. Independiente del Valle vs Guayaquil City - Star+

3:30p.m. Deportivo Cuenca vs Emelec - Star+, Gol TV

6:00 p.m. Barcelona SC vs Orense SC + Star+, Gol TV

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

2:00 p.m. UCV vs Hermanos Colmenarez - GolTV Play

5:15 p.m. Estudiantes Mérida vs Metropolitanos - GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Colombiana

3:00 p.m. Envigano vs Santa Fe - Fanatiz

7:35 p.m. Alianza Petrolera vs Medellín - Fanatiz



Partidos de hoy, Campeonato uruguayo

11:45 a.m. CA Fénix vs Cerrito - Star+

2:00 p.m. River Plate Montevideo vs Albión - Star+

4:30 p.m. Boston River vs Nacional - Star+