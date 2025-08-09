Partidos de hoy, domingo 10 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Community Shield

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este domingo 10 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 10 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Atlético Grau - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Binacional - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

7:30 p.m. | CA Mannucci vs. CD Moquegua - YouTube FPF

Partidos de hoy, Liga uruguaya - Uruguay

9:00 a.m. | CA Cerro vs. Racing Club - GOL TV, Disney+

11:30 a.m. | Danubio vs. CA Juventus - Disney+

2:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Plaza Colonia - Disney+

4:30 p.m. | Miramar Misiones vs. Liverpool FC - GOL TV, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

10:30 a.m. | Leicester vs. Sheffield Wednesday - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

7:30 a.m. | AZ Alkmaar vs. Groningen - Disney+

7:30 a.m. | Ajax vs. SC Telstar - Disney+

Partidos de hoy, Community Shield - Inglaterra

9:00 a.m. | Liverpool vs. Crystal Palace - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

3:00 p.m. | Envigado vs. Junior - RCN Nuestra Tele

5:15 p.m. | Fortaleza vs. Deportivo Pereira - RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. | Llaneros vs. Independiente Medellín - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Vinotinto FC vs. Técnico Universitario - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Macará vs. Delfín SC - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | El Nacional vs. Barcelona SC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

5:00 p.m. | New York RB vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. | Minnesota United vs. Colorado Rapids - MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. | FC Cincinnati vs. Charlotte FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. | Orlando City vs. Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

9:00 p.m. | LA Galaxy vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:00 p.m. | Barracas Central vs. Aldosivi - Fanatiz, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. | Instituto vs. Platense - Fanatiz, TyC Sports Internacional

6:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Unión Santa Fe - Fanatiz, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

2:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Atlético Mineiro - Globo Internacional, Fanatiz

2:00 p.m. | Palmeiras vs. Ceará - Fanatiz

4:30 p.m. | Cruzeiro vs. Santos - Fanatiz

6:30 p.m. | Gremio vs. Sport Recife - Fanatiz

