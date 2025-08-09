Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Community Shield

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO.
Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO. | Fuente: Club Sporting Cristal
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este domingo 10 de agosto y revisa los resultados en directo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de los partidos de hoy, domingo 10 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Atlético Grau - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Binacional - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

7:30 p.m. | CA Mannucci vs. CD Moquegua - YouTube FPF

Partidos de hoy, Liga uruguaya - Uruguay

9:00 a.m. | CA Cerro vs. Racing Club - GOL TV, Disney+

11:30 a.m. | Danubio vs. CA Juventus - Disney+

2:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Plaza Colonia - Disney+

4:30 p.m. | Miramar Misiones vs. Liverpool FC - GOL TV, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

10:30 a.m. | Leicester vs. Sheffield Wednesday - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

7:30 a.m. | AZ Alkmaar vs. Groningen - Disney+

7:30 a.m. | Ajax vs. SC Telstar - Disney+

Partidos de hoy, Community Shield - Inglaterra

9:00 a.m. | Liverpool vs. Crystal Palace - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

3:00 p.m. | Envigado vs. Junior - RCN Nuestra Tele

5:15 p.m. | Fortaleza vs. Deportivo Pereira - RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. | Llaneros vs. Independiente Medellín - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Vinotinto FC vs. Técnico Universitario - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | Macará vs. Delfín SC - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | El Nacional vs. Barcelona SC - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

5:00 p.m. | New York RB vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. | Minnesota United vs. Colorado Rapids - MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. | FC Cincinnati vs. Charlotte FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. | Orlando City vs. Inter Miami - MLS Season Pass (Apple TV)

9:00 p.m. | LA Galaxy vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:00 p.m. | Barracas Central vs. Aldosivi - Fanatiz, TyC Sports Internacional

3:00 p.m. | Instituto vs. Platense - Fanatiz, TyC Sports Internacional

6:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Unión Santa Fe - Fanatiz, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

2:00 p.m. | Vasco da Gama vs. Atlético Mineiro - Globo Internacional, Fanatiz

2:00 p.m. | Palmeiras vs. Ceará - Fanatiz

4:30 p.m. | Cruzeiro vs. Santos - Fanatiz

6:30 p.m. | Gremio vs. Sport Recife - Fanatiz

NUESTROS PODCAST

¿Tu seguro te niega atención?

El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre el PEAS: el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Un “menú” obligatorio de condiciones y tratamientos que todo seguro debe cubrir. Descubre por qué es clave conocerlo, cómo reclamar tus derechos y qué ocurre cuando ese menú no se respeta.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Fútbol internacional Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Liga Uruguaya Championship Eredivisie Community Shield Liga 2 Liga colombiana Liga Pro MLS Liga Profesional Brasileirao Ligas europeas Ligas americanas

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA