Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Liverpool
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

8:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:00 p.m. Girona vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports

2:30 p.m. Villarreal vs. Real Oviedo – ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. Liverpool vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. Rennes vs. O. Marsella – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Boston River vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Copa de Alemania

11:00 a.m. Sonnenhorf vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

11:00 a.m. FC Gütersloh vs. FC Unión Berlin – Disney+ Premium

1:45 p.m. Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Coppa Italia

11:00 a.m. Empoli vs. AC Reggiana – DSports, DGO

11:30 a.m. Sassuolo vs. Catanzaro – DSports 4, DGO

1:45 p.m. US Lecce vs. Juve Stabia – DSports 4, DGO

1:45 p.m. Genoa vs. LR Vicenza – DSports +, DGO          


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:00 p.m. Alianza vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga MX – México

10:05 p.m. Necaxa vs. Club León – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Delfín SC vs. El Nacional – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Aldosivi vs. Belgrano – TyC Sports

5:00 p.m. Instituto vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium

7:00 p.m. Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

11:00 a.m. Nordsjælland vs. København – Fanatiz


Partidos de hoy, Superliga – Turquía

1:30 p.m. Galatasaray vs. Fatih Karagümrük – Disney+ Premium


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Premier League LaLiga Ligue 1 Coppa Italia Liga MX Liga Profesional de Fútbol

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA