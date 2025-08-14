Partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 15 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
3:00 p.m. Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
8:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – GOLPERÚ, Movistar Play
Partidos de hoy, LaLiga – España
12:00 p.m. Girona vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports
2:30 p.m. Villarreal vs. Real Oviedo – ESPN 4, Disney+ Premium
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. Liverpool vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. Rennes vs. O. Marsella – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
6:00 p.m. Boston River vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Copa de Alemania
11:00 a.m. Sonnenhorf vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
11:00 a.m. FC Gütersloh vs. FC Unión Berlin – Disney+ Premium
1:45 p.m. Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Coppa Italia
11:00 a.m. Empoli vs. AC Reggiana – DSports, DGO
11:30 a.m. Sassuolo vs. Catanzaro – DSports 4, DGO
1:45 p.m. US Lecce vs. Juve Stabia – DSports 4, DGO
1:45 p.m. Genoa vs. LR Vicenza – DSports +, DGO
Partidos de hoy, Liga de Colombia
4:00 p.m. Alianza vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga MX – México
10:05 p.m. Necaxa vs. Club León – Claro Sports, Pluto TV
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Delfín SC vs. El Nacional – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina
1:30 p.m. Aldosivi vs. Belgrano – TyC Sports
5:00 p.m. Instituto vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium
7:00 p.m. Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca
11:00 a.m. Nordsjælland vs. København – Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
1:30 p.m. Galatasaray vs. Fatih Karagümrük – Disney+ Premium