Partidos de hoy, jueves 1 de mayo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Europa League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Melgar vs Comerciantes Unidos por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 1 de mayo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

7:30 p.m. | Melgar vs Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

2:00 p.m. | Tottenham vs Bodo/Glimt - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Athletic vs Manchester United - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

2:00 p.m. | Real Betis vs Fiorentina - Disney+

2:00 p.m. | Djurgandens vs Chelsea - Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

1:30 p.m. | Nottingham Forest vs Brentford - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

9:00 p.m. | Cruz Azul vs Tigres - Disney+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

6:30 a.m. | Antwerp vs Anderlecht - Disney+

9:00 a.m. | Brujas vs Gent - Disney+

Partidos de hoy, Liga Nacional - Guatemala

4:00 p.m. | Deportivo Mixco vs Municipal - Claro Sports

6:30 p.m. | CD Marquense vs Comunicaciones FC - Claro Sports

Partidos de hoy, Liga Primera - Nicaragua

7:00 p.m. | Walter Ferretti vs Managua FC - FIFA+

7:00 p.m. | UNAM Managua vs Real Esteli - FIFA+

Sudamericano Femenino Sub 17

4:30 p.m. | Bolivia vs Uruguay - DSports, DGO

7:00 p.m. | Brasil vs Perú - DSports, DGO

