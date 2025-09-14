Últimas Noticias
Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Espanyol vs. Mallorca por LaLiga EA Sports. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Espanyol vs. Mallorca – DGO, DSports

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Hellas Veronaa vs. US Cremonese – Disney+ Premium

1:45 p.m. Como 1907 vs. Genoa – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC

11:00 a.m. Al Wahda vs. Al Ittihad Jedda – Disney+ Premium

1:15 p.m. Al Ahli vs. Nasaf Qarshi – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Manta FC vs. Aucas – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:00 p.m. Bahía vs. Cruzeiro – Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Rizespor vs. Genclerbirligi SK – Disney+ Premium, ESPN 5


Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Serie A Brasileirao

