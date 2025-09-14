Partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Espanyol vs. Mallorca por LaLiga EA Sports. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 15 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
2:00 p.m. Espanyol vs. Mallorca – DGO, DSports
Partidos de hoy, Serie A – Italia
11:30 a.m. Hellas Veronaa vs. US Cremonese – Disney+ Premium
1:45 p.m. Como 1907 vs. Genoa – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC
11:00 a.m. Al Wahda vs. Al Ittihad Jedda – Disney+ Premium
1:15 p.m. Al Ahli vs. Nasaf Qarshi – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Manta FC vs. Aucas – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
6:00 p.m. Bahía vs. Cruzeiro – Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Rizespor vs. Genclerbirligi SK – Disney+ Premium, ESPN 5