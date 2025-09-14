Real Madrid vs Marsella: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 1 de la fase liga de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Camino al título. Real Madrid, con todas sus figuras, recibe al Marsella en la primera fecha de la fase liga de la Champions League. El cuadro dirigido por Xabi Alonso es líder de LaLiga con puntaje perfecto, tres más que Getafe, que se encuentra en el segundo lugar. El equipo francés, en tanto, no ha empezado de buena manera la Ligue 1: se encuentra en el sexto lugar con seis unidades, seis menos que el líder PSG. ¿A qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO?

Real Madrid vs Marsella se juega este martes 16 de septiembre por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League. El partido se disputará en el Santiago Bernabéu, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Real Madrid vs Marsella: ¿Cómo llegan al debut en la fase liga de Champions League?

Real Madrid llega al partido como invicto en LaLiga. Ganó los cuatro que jugó y es líder del torneo. Marsella, en tanto, ganó dos y perdió dos partidos en la Ligue 1.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Marsella en vivo por la fase liga de Champions League?

El partido entre Real Madrid vs Marsella se disputará este martes 16 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene capacidad para 84 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m. En Francia , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

Real Madrid vs Marsella: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Guler, Valverde; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Marsella: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Medina; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Gouiri.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Marsella EN VIVO por la fase liga de la Champions League?

El partido entre Real Madrid vs Marsella se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. Los goles y las incidencias las tendrás por RPP.pe.