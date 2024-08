Partidos de hoy, lunes 19 de agosto del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre César Vallejo vs Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 19 de agosto del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:30 p.m. | César Vallejo vs Alianza Atlético - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Real Valladolid vs Espanyol - ESPN 5, Disney+

2:30 p.m. | Villarreal vs Atlético de Madrid - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Leicester City vs Tottenham - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:30 a.m. | Lecce vs Atalanta - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Juventus vs Como - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

4:45 p.m. | Godoy Cruz vs Deportivo Riestra - TyC Sports, AFA Play

4:45 p.m. | Unión Santa Fe vs Argentinos Juniors - AFA Play, Disney+

7:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Banfield - TyC Sports, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

6:00 p.m. | Vitoria vs Cruzeiro - Liga1 Play

Partidos de hoy, Copa - Alemania

11:00 a.m. | Kickers Offenbach vs Magdeburg - Disney+

11:00 a.m. | Energie Cottbus vs Werder Bremen - Disney+

11:00 a.m. | TuS Koblenz vs Wolsburgo - Disney+

1:45 p.m. | Eintracht Braunschweing vs Eintracht Frankfurt

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. Técnico Universitario vs Delfín - Fanatiz

Partidos de hoy, Primera B - Argentina

1:35 p.m. | Sacachispas vs UAI Urquiza - TyC Sports

Partidos de hoy, Primera B - Argentina

1:35 p.m. | Sacachispas vs UAI Urquiza - TyC Sports

Partidos de hoy, Primera C - Argentina

1:00 p.m. | Muñiz vs Berazategui - DSports, DGO