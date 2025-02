Partidos de hoy, martes 11 de febrero del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, martes 11 de febrero del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Defensor Sporting vs. Monagas – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:34 p.m. Brest vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Juventus vs. PSV Eindhoven – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Manchester City vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Sporting Club vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 3

Partidos de hoy, Champions League – AFC

05:00 a.m. Vissel Kobe vs. Shanghai Port – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Norwich vs. Preston North End – Disney+ Premium

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

3:00 p.m. Exeter City vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Campeones – Concacaf

8:00 p.m. Monterrey vs. Forge FC – Disney+ Premium

10:00 p.m. Cruz Azul vs. Real Hope FA – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:45 p.m. Barracas Central vs. Central Córdoba – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:00 p.m. Estudiantes LP vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium, ESPN 2

8:15 p.m. Belgrano vs. Aldosivi – Fanatiz, AFA Play

8:15 p.m. Tigre vs. Racing Club – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

08:00 a.m. AZ Alkmaar vs. Benfica – UEFA TV, Disney+ Premium

08:00 a.m. Stuttgart vs. Liverpool – UEFA TV, Disney+ Premium, LFCTC GO

10:00 a.m. Real Betis vs. Bayern Munich – UEFA TV, Disney+ Premium

10:00 a.m. Inter de Milán vs. Lille – UEFA TV, Disney+ Premium