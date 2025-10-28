Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Serie A

Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 29 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing Club vs. Flamengo por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 29 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Racing Club vs. Flamengo – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Juventus vs. Udinese – Disney+ Premium

12:30 p.m. AS Roma vs. Parma – Disney+ Premium

12:30 p.m. Como 1907 vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

2:45 p.m. Bologna vs. Torino – Disney+ Premium

2:45 p.m. Inter Milán vs. Fiorentina – Disney+, ESPN

2:45 p.m. Genoa vs. US Cremonese – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. Lorient vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

1:00 p.m. Nice vs. Lille – Disney+ Premium

1:00 p.m. Metz vs. Lens – Disney+ Premium

1:00 p.m. Le Havre AC vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

3:05 p.m. O. Marsella vs. Angers – Disney+ Premium

3:05 p.m. Toulouse vs. Rennes – Disney+ Premium

3:05 p.m. Nantes vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN 2

3:05 p.m. Paris FC vs. O. Lyon – Disney+ Premium

3:05 p.m. Strasbourg vs. Auxerre – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Allianz Cup – Portugal

2:15 p.m. SC Braga vs. Santa Clara – DSports 4, DGO

3:45 p.m. Benfica vs. Tondela – DSports2, DGO


Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

6:45 p.m. Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito – Disney+ Premium

9:30 p.m. Xelajú MC vs. Real España – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. Peñarol vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Copa Alemania

12:00 p.m. Mainz 05 vs. Stuttgart – Disney+ Premium

12:00 p.m. Paderborn 07 vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

2:45 p.m. Fortuna Düsseldorf vs. Friburgo – Disney+ Premium

2:45 p.m. Colonia vs. Bayern Munich – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa del Rey – España

1:00 p.m. Las Garres vs. Elche – América tvGO

3:00 p.m. Ciudad de Lucena vs. Villarreal – América tvGO

3:00 p.m. CD Yuncos vs. Rayo Vallecano – América tvGO


Partidos de hoy, EFL Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Arsenal vs. Brighton – Disney+ Premium

2:45 p.m. Liverpool vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

2:45 p.m. Swansea City vs. Manchester City – Disney+ Premium

2:45 p.m. Wolverhampton vs. Chelsea – Disney+ Premium

3:00 p.m. Newcastle vs. Tottenham – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:00 p.m. La Equidad vs. Fortaleza – RCN Nuestra Tele}

8:20 p.m. Millonarios vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Austin FC – Apple TV

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Fluminense vs. Ceará – Fanatiz

Partidos de hoy Fútbol en vivo Copa Libertadores Serie A Copa del Rey Ligue 1 Brasileirao

