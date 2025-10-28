Racing Club vs. Flamengo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal vuelta de Copa Libertadores?

Racing Club vs. Flamengo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 29 de octubre en el 'Cilindro' de Avellaneda, en Buenos Aires (Argentina). El partido corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La 'Academia', último campeón de la Copa Sudamericana, no llega al choque en su mejor momento futbolístico e intentará apelar a la localía para dar vuelta la serie.

El encuentro de ida se presentó favorable a Flamengo, que sin embargo no logró aprovechar las numerosas ocasiones de gol que generó y solo consiguió abrir el marcador a dos minutos del final, llevándose un triunfo con sabor a poco.

El tanto lo anotó el colombiano Jorge Carrascal, que enloqueció a la defensa blanquiceleste desde los primeros minutos y fue, junto al uruguayo Giorgian de Arrascaeta, la llave del ataque del 'Mengao'.

Los dirigidos por Gustavo Cosas no solo se fueron con una derrota y preocupación por el desarrollo del juego, sino también con la mala noticia de la lesión de su capitán y pilar defensivo, Santiago Sosa, quien sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho y enfrenta una larga recuperación.

Racing vs Flamengo: altas y bajas para la semifinal de la Copa Libertadores 2025

Racing no contará con su capitán Santiago Sosa para la vuelta, que se suma a Franco Pardo, Elías Torres y Alan Forneris. Flamengo, en tanto, no tiene disponible a Everton y Pedro, que sufrió una fractura.

¿Cuándo y dónde juegan Racing vs Flamengo EN VIVO por la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores 2025?

El partido de Racing Club ante el elenco braileño de Flamengo está programado para el miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón 'El Cilindro', en Avellaneda (Buenos Aires). El recinto tiene capacidad para recibir a 55 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Racing vs Flamengo EN VIVO por la semifinal de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 7:30 p.m. En Argentina , el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m. En Brasil , el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m. En Ecuador, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Racing Club vs. Flamengo comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

¿Qué canal transmite el Racing vs Flamengo EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN, mientras que en Argentina va por FOX Sports. Vía streaming, el cotejo por la Copa Libertadores va por Disney+ Premium y Telefé YouTube. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Racing vs Flamengo: alineaciones posibles

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martierena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Racing vs Flamengo: ¿quién es favorito para clasificar a la final de la Copa Libertadores 2025?

Casa de apuestas Racing Empate Flamengo Betano 3.05 3.30 2.37 Apuesta Total 3.00 3.25 2.45 Te Apuesto 3.09 3.12 2.40 DoradoBet 3.00 3.33 2.42