Partidos de hoy, miércoles 30 de julio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Leagues Cup

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. Atlas por la Leagues Cup. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 30 de julio del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. Ayacucho FC vs. Sport Boys – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

1:30 p.m. Breidablik UBK vs. Lech Poznan – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Amistosos

05:30 a.m. Yokohama F. vs. Liverpool – LFCTV GO

06:00 a.m. K-League All Stars vs. Newcastle – Disney+ Premium

11:30 a.m. Sportfreunde Siegen vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium

1:00 p.m. Estoril Praia vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. CD Hércules vs. Xelajú MC – Disney+ Premium

9:00 p.m. Herediano vs. Real España – Disney+ Premium

9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Real Estelí – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Argentina

1:30 p.m. Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba – TyC Sports

Partidos de hoy, Copa Colombia

7:30 p.m. Once Caldas vs. Patriotas – Win Sports TV YouTube

Partidos de hoy, Copa Brasil

7:30 p.m. Internacional vs. Fluminense – Globo Internacional

Partidos de hoy, Copa Ecuador

3:00 p.m. Ecuagenera SC vs. Aucas – DSports, DGO

6:30 p.m. General Miguel Iturralde vs. Emelec – DSports, DGO

Partidos de hoy, Leagues Cup – Estados Unidos

6:30 p.m. Necaxa vs. Atlanta United – Apple TV, MLS Season Pass

6:30 p.m. Inter Miami vs. Atlas – Apple TV, MLS Season Pass

7:00 p.m. Pumas UNAM vs. Orlando City – Apple TV, MLS Season Pass

7:30 p.m. Minnesota Utd. vs. Querétaro – Apple TV, MLS Season Pass

8:30 p.m. América vs. Real Salt Lake – Apple TV, MLS Season Pass

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Atlético San Luis – Apple TV, MLS Season Pass

Premier League Summer Series – Inglaterra

5:30 p.m. West Ham vs. Everton – Disney+ Premium, ESPN 2

8:30 p.m. Manchester United vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN