Partidos de hoy, sábado 9 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y MLS

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 9 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ayacucho vs. Alianza Lima y Universitario vs. Sport Boys por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este sábado 9 de agosto y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 9 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys - GOL Perú
Partidos de hoy, Championship - Inglaterra
6:30 a.m. | Southampton vs. Wrexham - ESPN 5, Disney+
9:00 a.m. | Stoke City vs. Derby County - Disney+
11:30 a.m. | Sheffield United vs. Bristol City - Disney+
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
11:45 a.m. | Feyenoord vs. NAC Breda - ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam - Disney+
Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia
3:00 p.m. | Once Caldas vs. Águilas Doradas - RCN Nuestra Tele
5:15 p.m. | América de Cali vs. Deportes Tolima - RCN Nuestra Tele
7:30 p.m. | Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe - RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
2:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Libertad FC - El Canal del Fútbol
4:30 p.m. | Aucas vs. LDU Quito - El Canal del Fútbol
7:00 p.m. | Manta FC vs. Independiente del Valle - El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
6:30 p.m. | CF Montreal vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | Philadelphia Union vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | New England Revolution vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)
6:30 p.m. | New York City vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Los Angeles FC - MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | FC Dallas vs. Portland Timbers - MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | Austin FC vs. Houston Dynamo - MLS Season Pass (Apple TV)
7:30 p.m. | St. Louis City vs. Nashville SC - MLS Season Pass (Apple TV)
7:45 p.m. | Sporting KC vs. San Diego FC - MLS Season Pass (Apple TV)
9:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)
Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina
12:30 p.m. | San Martín SJ vs. Sarmiento - Fanatiz, TyC Sports Internacional
2:30 p.m. | Boca Juniors vs. Racing Club - ESPN, Disney+, Fanatiz
4:30 p.m. | Independiente vs. River Plate - ESPN, Disney+, Fanatiz
6:45 p.m. | Belgrano vs. Banfield - Fanatiz
6:45 p.m. | Atlético Tucumán vs. Rosario Central - TyC Sports Internacional
Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil
4:30 p.m. | Sao Paulo vs. Vitória - Fanatiz
4:30 p.m. | Bragantino vs. Internacional - Fanatiz
6:30 p.m. | Fortaleza vs. Botafogo - Fanatiz
7:00 p.m. | Bahía vs. Fluminense - Fanatiz
