Partidos de hoy, sábado 9 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y MLS

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ayacucho vs. Alianza Lima y Universitario vs. Sport Boys por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este sábado 9 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 9 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs. Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

6:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys - GOL Perú

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

6:30 a.m. | Southampton vs. Wrexham - ESPN 5, Disney+

9:00 a.m. | Stoke City vs. Derby County - Disney+

11:30 a.m. | Sheffield United vs. Bristol City - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

11:45 a.m. | Feyenoord vs. NAC Breda - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | PSV Eindhoven vs. Sparta Rotterdam - Disney+

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

3:00 p.m. | Once Caldas vs. Águilas Doradas - RCN Nuestra Tele

5:15 p.m. | América de Cali vs. Deportes Tolima - RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. | Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Libertad FC - El Canal del Fútbol

4:30 p.m. | Aucas vs. LDU Quito - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Manta FC vs. Independiente del Valle - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | CF Montreal vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Philadelphia Union vs. Toronto FC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New York City vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. Los Angeles FC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Portland Timbers - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. Houston Dynamo - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | St. Louis City vs. Nashville SC - MLS Season Pass (Apple TV)

7:45 p.m. | Sporting KC vs. San Diego FC - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:30 p.m. | San Martín SJ vs. Sarmiento - Fanatiz, TyC Sports Internacional

2:30 p.m. | Boca Juniors vs. Racing Club - ESPN, Disney+, Fanatiz

4:30 p.m. | Independiente vs. River Plate - ESPN, Disney+, Fanatiz

6:45 p.m. | Belgrano vs. Banfield - Fanatiz

6:45 p.m. | Atlético Tucumán vs. Rosario Central - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

4:30 p.m. | Sao Paulo vs. Vitória - Fanatiz

4:30 p.m. | Bragantino vs. Internacional - Fanatiz

6:30 p.m. | Fortaleza vs. Botafogo - Fanatiz

7:00 p.m. | Bahía vs. Fluminense - Fanatiz

