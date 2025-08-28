Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 29 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Partidos de hoy, viernes 29 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 29 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: AC Milan
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 29 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre US Lecce vs. AC Milan por la Serie A. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 29 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

12:30 p.m. Elche vs. Levante – DSports, DGO

2:30 p.m. Valencia vs. Getafe – ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. US Cremonese vs. Sassuolo – ESPN 4, Disney+ Premium

1:45 p.m. US Lecce vs. AC Milan – ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Hamburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. Lens vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Leicester City vs. Birmingham – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Junior vs. Llaneros – RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. Águilas Doradas vs. Millonarios – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Atlético San Luis vs. Toluca – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Gil Vicente vs. Moreirense – GolTV, GolTV Play


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Vinotinto FC vs. El Nacional – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Barracas Central – TyC Sports

5:00 p.m. Banfield vs. Tigre – Disney+ Premium

7:15 p.m. Instituto vs. Independiente – TyC Sports


Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Serie A Bundesliga Ligue 1 Liga MX

