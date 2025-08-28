Nuevo rival a la vista: ¿contra qué equipo jugará el Burnley, de Oliver Sonne, en la tercera ronda de EFL Cup?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oliver Sonne es el jugador del momento en Burnley. Pues resulta que el lateral derecho peruano fue el autor del 2-1 con el que su conjunto le ganó a Derby County para pasar a la tercera ronda de la EFL Cup 2025-26; la Copa de la Liga.

Es por ello que en el Burnley, en donde juega Oliver Sonne su primera temporada en Inglaterra, esperó al respectivo sorteo para conocer a su nuevo rival. Este jueves se llevó a cabo y el internacional con la Selección Peruana le apunta a un nuevo conjunto.

Y es que el Burnley jugará contra el Cardiff City (de la League One), elenco galés, en lo que respecta a la nueva instancia de la EFL Cup.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

We have been drawn to face Cardiff City at home in the Carabao Cup Third Round 🏆



Further details including ticket information for the fixture will be announced in due course. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 27, 2025

"Se anunciarán más detalles, incluida información sobre las entradas, para el encuentro a su debido tiempo", es lo que indicó el club del popular 'Soni' en su página web.

Lo que fue el gol de Oliver Sonne

En conversación con la web del cuadro inglés, indicó que su técnico Scott Parker le pidió subir un poco más y eso le dio la oportunidad de anotar el gol del triunfo.

"Escuché a los entrenadores decirme que subiera un poco más y que entrara por dentro (...) Fue un gol realmente bueno, y lo vi de nuevo", indicó en un inicio Oliver Sonne, quien tiene pasado en el Silkeborg IF de la liga danesa.

Más adelante, al ser consultado sobre el próximo encuentro ante Manchester United este sábado 30 de agosto por la Premier League, el lateral derecho indicó que tienen equipo para hacerle buenos encuentros a rivales de jerarquía.

Luego de su encuentro frente a los 'Red Devils', se vendrá otro duelo más que complicado. Jugará ante Liverpool en casa por una jornada más de la liga inglesa de primera división. Los 'reds' son los vigentes campeones.