Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Brasileirao

Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
por Erick Chavez

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs West Ham por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester United vs West Ham - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey, España

3:00 p.m. | FC Cartagena vs Valencia - América tvGO
3:00 p.m. | CD Extremadura vs Sevilla - América tvGO
4:00 p.m. | CD Tenerife vs Granada - América tvGO

Partidos de hoy, Allianz Cup - Portugal

3:15 p.m. | FC Porto vs Vitoria - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

12:00 p.m. | Bologna vs Parma - DSports, DGO
3:00 p.m. | Lazio vs AC Milan - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa - Colombia

6:30 p.m. | Atlético Nacional vs Medellín - RCN
8:30 p.m. | Junior vs América de Cali - RCN, Win Sports

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:30 p.m. | Cruzeiro vs Botafogo - L1 Play

Premier League Brasileirao partidos de hoy fútbol en vivo Copa del Rey

