Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Brasileirao

Programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Manchester United vs West Ham - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Copa del Rey, España
3:00 p.m. | FC Cartagena vs Valencia - América tvGO
3:00 p.m. | CD Extremadura vs Sevilla - América tvGO
4:00 p.m. | CD Tenerife vs Granada - América tvGO
Partidos de hoy, Allianz Cup - Portugal
3:15 p.m. | FC Porto vs Vitoria - DSports, DGO
Partidos de hoy, Copa - Italia
12:00 p.m. | Bologna vs Parma - DSports, DGO
3:00 p.m. | Lazio vs AC Milan - DSports, DGO
Partidos de hoy, Copa - Colombia
6:30 p.m. | Atlético Nacional vs Medellín - RCN
8:30 p.m. | Junior vs América de Cali - RCN, Win Sports
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:30 p.m. | Cruzeiro vs Botafogo - L1 Play