Partidos de hoy, domingo 1 de diciembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el resultado del Real Madrid vs Getafe por LaLiga. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de diciembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Villarreal vs Girona - ESPN 2, Disney+

10:15 a.m. | Real Madrid vs Getafe - DSports, DGO

12:30 p.m. | Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao - DSports, DGO

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Betis - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:30 p.m. | Tottenham vs Fulham - Disney+

8:30 p.m. | Manchester United vs Everton - Disney+

8:30 p.m. | Chelsea vs Aston Villa - ESPN, Disney+

11:00 a.m. | Liverpool vs Manchester City - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Udinese vs Genoa - Disney+

9:00 a.m. | Parma vs Lazio - Disney+

9:00 a.m. | Torino vs Napoli - ESPN 4, Disney+

12:00 p.m. | Fiorentina vs Inter - ESPN 3, Disney+

2:45 p.m. | Lecce vs Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m | Mainz vs Hoffenheim - ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | Heidenheim vs Eintracht Frankfurt - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Montpellier vs Lille - Disney+

11:00 a.m. | Lyon vs Nice - ESPN 4, Disney+

11:00 a.m. | Toulouse vs Auxerre - Disney+

11:00 a.m. | Le Havre vs Angers - Disney+

2:45 p.m. | Marsella vs Monaco - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

7:45 a.m. | Racing vs River Plate - Disney+

3:00 p.m. | Nacional vs Boston River - Disney+

3:00 p.m. | Peñarol vs Fénix - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

10:00 a.m. | Derby County vs Sheffield Wednesday - Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

6:15 a.m. | Utecht vs PSV - ESPN, Disney+

10:45 a.m. | NEC vs Ajax - Disney+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

7:30 a.m. | Sint-Truiden vs Genk - Disney+

12:30 p.m. | Saint-Gilloise vs Antwerp - Disney+

Partidos de hoy, LaLiga 2 - España

8:00 a.m. | Castellón vs Málaga - Disney+

12:30 p.m. | Levante vs Burgos - DSports, DGO

12:30 p.m. | Eldense vs Racing Ferrol - Disney+

3:00 p.m. | Sporting Gijón vs Córdoba - Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

1:00 p.m. | Pumas vs Monterrey - TUDN, Canal 5, ViX

8:00 p.m. | Tigres vs Atlético San Luis - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

1:00 p.m. | Arouca vs Benfica - GolTV Play

3:30 p.m. | AVS Futebol vs Braga - GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:30 p.m. | LDU vs Deportivo Cuenca - ECDF

3:30 p.m. | Barcelona vs Mushuc Runa - ECDF

3:30 p.m. | El Nacional vs Técnico Universitario - ECDF

3:30 p.m. | Orense vs Independiente del Valle - ECDF

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Independiente vs Central Córdova - TyC Sports, AFA Play

5:15 p.m. | Vélez vs Sarmiento TyC Sports, AFA Play

7:45 p.m. | Boca Juniors vs Gimnasia - Disney+, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Flamengo vs Internacional - L1 Play, Globo Internacional

2:00 p.m. | Gremio vs Sao Paulo - L1 Play

4:30 p.m. | Vitoria vs Fortaleza - L1 Play

4:30 p.m. | RB Bragantino vs Cruzeiro

4:30 p.m. | Paranaense vs Fluminense - L1 Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

11:00 a.m. | Galatasaray vs Eyuspor - Disney+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis