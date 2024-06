Partidos de hoy, sábado 8 de junio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y Eliminatorias

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre México vs. Brasil por Amistosos Internacionales. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 8 de junio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Gremio vs. Estudiantes LP - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. Internacional vs. Delfín SC – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Amistosos Internacionales – FIFA

08:00 a.m. Eslovenia vs. Bulgaria – STAR+

08:00 a.m. Letonia vs. Lituania – STAR+

11:00 a.m. Suecia vs. Serbia – STAR+, ESPN

11:00 a.m. Suiza vs. Austria – STAR+

11:00 a.m. Islas Feroe vs. Estonia – STAR+

11:00 a.m. Hungría vs. Israel – STAR+

11:00 a.m. Moldavia vs. Chipre – STAR+

11:45 a.m. Portugal vs. Croacia – STAR+

12:30 p.m. Dinamarca vs. Noruega – STAR+

1:00 p.m. Bélgica vs. Luxemburgo– STAR+

2:30 p.m. España vs. Irlanda – STAR+, ESPN

4:30 p.m. Estados Unidos vs. Colombia – STAR+

8:00 p.m. México vs. Brasil – TUDN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional - Uruguay

10:30 a.m. Liverpool FC vs. Miramar Misiones – STAR+, GolTV

1:00 p.m. Racing Club vs. CA Fénix – STAR+, GolTV

3:30 p.m. Montevideo Wanderers vs. Peñarol – STAR+, GolTV

6:00 p.m. Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Copa Argentina

3:20 p.m. Platense vs. CA Huracán – TyC Sports

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. Camerún vs. Cabo Verde – FIFA+

11:00 a.m. Gambia vs. Seychelles – FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – Concacaf

2:00 p.m. Islas Vírgenes vs. Guatemala – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

2:30 p.m. Anguila vs. Surinam – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

3:30 p.m. Islas Caimán vs. Antigua y Barbuda – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

4:30 p.m. Bahamas vs. Trinidad y Tobago – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

7:00 p.m. Belice vs. Nicaragua – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

7:00 p.m. Aruba vs. Curazao – Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+

Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

3:00 p.m. Binacional vs. San Martín – Nativa

Partidos de hoy, Liga Colombia

7:30 p.m. Bucaramanga vs. Santa Fe – Fanatiz, Win Sports YouTube, RCN

Partidos de hoy, Maurice Revello Tournament – Francia

10:30 a.m. Ucrania vs. Panamá – Claro Sports YouTube, Pluto TV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. New England Revolution vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Sporting KC vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Minnesota United vs. Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. St. Louis City vs. Portland Timberts – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Primera Nacional – Argentina

1:20 p.m. All Boys vs. CA Atlanta – TyC Sports

5:30 p.m. Temperley vs. Deportivo Morón – TyC Sports

7:30 p.m. Brown de Adrogué vs. Nueva Chicago – TyC Sports