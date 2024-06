Solidez abajo y deuda arriba: el 1x1 de Perú en el empate sin goles con Paraguay

La Selección Peruana, de los tres partidos que tiene en la era Jorge Fossati como entrenador, tuvo contra Paraguay este viernes un discreto desempeño, hablando únicamente en términos de ataque.

Sucede que si nos remitimos a lo que hizo Perú contra la albirroja arriba, el 'equipo de todos' está en debe. Sin embargo, de mitad de cancha hacia atrás se vieron más que buenas cosas en el Estadio Monumental U Marathon por amistoso internacional, todo previo a la Copa América 2024.

Jugadores como Carlos Zambrano y Renato Tapia fueron tan solo unos de los destacados en Perú en esta oportunidad, en lo que fue el útimo amistoso antes del campeonato continental. Así, ¿cómo es que vimos a los dirigidos por Fossati en esta oportunidad?

Los titulares de la Selección Peruana frente a Paraguay

Pedro Gallese: el portero del Orlando City SC no tuvo mucha participación. Únicamente tuvo un par de remates al centro del arco, en los cuales respondió de buena manera.

Miguel Araujo: en el primer tiempo pasó algunos apuros, pero luego se asentó por el lado derecho de la defensa peruana. Cortó lo que tenía que cortar en su zona.

Carlos Zambrano: superlativo nivel del jugador de Alianza Lima. Sólido abajo y tanto Alex Arce como Adam Bareiro nunca pudieron pasarlo. Tuvo un par de acciones en donde se pudo ganar algo más que una tarjeta amarilla y -quizás- a veces es muy temperamental, pero nada opaca su tremendo desempeño.

Alexander Callens: fue el complemento perfecto para Zambrano por la izquierda en Perú. Tuvo la dura misíón de marca a Miguel Almirón por su zona y si bien por momentos lo pasaron, luego supo leer después las arremetidas del hábil extremo de la albirroja.

Renato Tapia: otro que destacó en la Selección Peruana frente a Paraguay. Fue esa salida clara desde abajo hacia arriba, además que recuperó buenas pelotas. Claro con la pelota al pie.

Wilder Cartagena: colaborador a la hora de quitarle la pelota a los jugadores paraguayos. No tuvo su mejor versión de juego en la volante, aunque nada se le puede reclamar sobre sudar la camiseta.

Piero Quispe: en el primer tiempo recuperó más de lo que generó. Le faltó más inventiva para filtrar pases a jugadores como Lapadula y el 'Tunche' Rivera.

Marcos López: pudo animarse más por su banda y en la segunda mitad hizo más de esto último. Se asoció con Quispe, aunque en los metros finales le faltó ese 'algo más'.

Andy Polo: no gozó de muchas espacios como cuando juega en Universitario de Deportes. Tuvo un par de buenos desbordes en cada tiempo, sí, pero no envió centros peligrosos al área de la tienda paraguaya.

José Rivera: cotejo más peleado que jugado de parte del delantero crema. Le puso empuje y garra, como siempre. Sin embargo, no pudo encontrarse en la cancha del Monumental.

Gianluca Lapadula: el 'Bambino' no tuvo chances siquiera de acercarse al arco rival. No es que haya tenido un mal partido, sino que las oportunidades para anotar no se le presentaron.

Perú y los que entraron en el segundo tiempo

Paolo Guerrero: entró a los 64' en reemplazo de Rivera, pero no tuvo mucha trascendencia. Los jugadores paraguayos tuvieron una buena lectura para anticiparlo.

André Carrillo: ingresó con un 'timing' distinto y no pudo desequilibrar. Tiene que recuperar su mejor versión y contra El Salvador será un día clave para hacerlo.

Sergio Peña: su entrada fue por izquierda para tener más la pelota en ese sector. Se juntó bien con Advíncula al momento de buscar generar ataques.

Luis Advíncula: prácticamente se comió la banda izquierda con su ingreso. Buenas proyecciones por su lado, buscando centros para Guerrero u otros hombres de ataque en la Selección Peruana.

Edison Flores: si bien entró a poco del final, un zurdazo suyo casi sorprende el arco del arquero Coronel. Más allá de eso, no toco mucho la pelota.

Jesús Castillo: no tuvo trascendencia en el cotejo por los pocos minutos en el campo del Monumental.

