Sigue la Liga de Naciones | Fuente: @SeFutbol

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre España vs. Ucrania por el grupo 3 de la Liga de Naciones. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Brasileirao, Liga MX, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2020: horario y guía de canales

UEFA Nations League

1:45 p.m. España vs. Ucrania - ESPN 2

1:45 p.m. Suiza vs. Alemania - DirecTV Sports

11:00 a.m. Hungría vs. Rusia - ESPN 2

1:45 p.m. Serbia vs. Turquía - DirecTV Sports

8:00 a.m. Gales vs. Bulgaria - DirecTV Sports

11:00 a.m. Irlanda vs. Filandia - DirecTV Sports

11:00 a.m. Eslovenia vs. Moldavia

1:45 p.m. Kosovo vs. Grecia - DirecTV Sports

8:00 a.m. Andorra vs. Islas Feroe

1:45 p.m. Malta vs. Latvia

MLS

6:00 p.m. DC United vs. New York City FC



6:00 p.m. New York Red Bulls vs. Philadelphia Union

6:30 p.m. Chicago Fire vs. New England Revolution

6:30 p.m. Columbus vs. Fc Cincinnati





Brasileirao

9:00 a.m. Bragantino vs. Palmeiras

2:00 p.m. Internacional vs. Bahia

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Fluminense

4:00 p.m. Vasco da Gama vs. Athletico Paranaense

5:00 p.m. Atlético Go vs. Gremio

6:30 p.m. Coritiba vs. Atlético MG

6:30 p.m. Sport REcife vs. Goias





Primera División - Chile

10:00 a.m. Antofagasta vs. Audax Italiano

12:00 m. Universidad de Chile vs. Colo Colo - CDF

Liga Pro - Ecuador

1:15 p.m. Delfín vs. Deportivo Cuenca - GOL TV

3:30 p.m. Aucas vs. Guayaquil City - GOL TV

6:00 p.m. Emelec vs. Independiente del Valle - GOL TV





Primera Divisón - Paraguay

4:00 p.m. Sportivo San Lorenzo vs. Sol de América

6:30 p.m. General Díaz vs. Cerro Porteño

Primera División - Uruguay

10:30 a.m. Boston River vs. Fenix

1:00 p.m. Danubio vs. Defensor Sporting

3:15 p.m. Deportivo Maldonado vs. Atlético Progreso

6:15 p.m. Nacional vs. Cerro