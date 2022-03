Paul Pogba | Fuente: AFP

El último martes Manchester United cayó por 1-0 ante Atlético de Madrid en Old Trafford y fue eliminado de la Champions League. Mientras el partido venía jugándose, asaltantes aprovecharon la ausencia del jugador Paul Pogba para robar en su casa.

El jugador de los 'red devils' tuvo minutos en el compromiso durante el segundo tiempo y este miércoles utilizó su red social de Twitter para poder comunicar que fue víctima de un asalto a la misma hora del cotejo.

"Ayer por la noche, la peor pesadilla para nuestra familia se hizo realidad cuando nuestra casa fue robada mientras nuestros bebés dormían en su habitación", escribió el internacional francés en la red social.

Asimismo, agregó: "Los ladrones pasaron menos de cinco minutos dentro de nuestra casa pero tomaron algo que tiene más valor que lo que tenemos en casa: la sensación de seguridad. Sabían que no estábamos en casa. Volvimos precipitadamente a casa sin saber si nuestros niños estaban bien. No hay nada peor, para un padre de familia, que saber que no estaba ahí para proteger a sus hijos".

Por último, el jugador de Manchester United ofreció una recompensa a quien pueda ayudar con alguna pista para llegar a los ladrones y dejó una cuenta de email como dirección de contacto.