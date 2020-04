PELÉ ES HINCHA DE VASCO DA GAMA | Fuente: YOUTUBE

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es el máximo ídolo de la historia del Santos, por eso la mayoría siempre pensamos que su corazón le pertenecía al 'Peixe', pero estábamos equivocados. El crack brasileño reveló, a sus 79 años, el nombre del club de sus amores.

Pelé reveló -en una entrevista en el canal Pilhado en YouTube- su más grande misterio. ¿De qué equipo es hincha? Antes de dar el nombre del club, el brasileño aseguró que nació su simpatía por esa institución cuando era pequeño. Mucho antes de convertirse en la leyenda que es del fútbol brasileño.

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco", dijo al canal de YouTube.

Ante la sorpresa de su entrevistador, O'Rei ratificó lo que habia dicho. "No fui vascaíno, lo soy".





En la entrevista que la compartimos en la nota, Pelé recordó que en 1957 vistió la camiseta de Vasco Da Gama en partidos amistosos que se jugó en el Maracaná. Pero no es lo único. Esos cotejos permitieron que llegue a la Selección de Brasil.

La vida de O'Rei está ligada de una u otra forma a Vasco. Justamente ante este equipo marcó su gol número 1000. Fue el 19 de noviembre de 1969 en un cotejo correspondiente al torneo Roberto Gomes Pedrosa, equivalente al actual Brasileirao, que se celebró en el Maracaná. Aquella noche, de penal, el brasileño se convirtió en leyenda.