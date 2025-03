No se guardó nada: "Pep Guardiola ha hecho un daño tremendo al fútbol", apunta Fabio Capello

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pep Guardiola lo ha ganado todo como director técnico. Su pasó por el Barcelona fue histórico al ganar, por ejemplo, el sextete europeo en una misma temporada y en el 2023 llevó al Manchester City a obtener su primera Champions League.

Pese a ello, Pep Guardiola no es el gusto de muchos y si bien Fabio Capello lo puso a la altura de Johan Cruyff y Arrigo Sacchi, le ha dejado una dura crítica. Y es que el entrenador italiano, con pasado en Real Madrid, no se guardó nada en hablar de su colega español en conversación con la prensa europea.

"Lo que no me gusta es su arrogancia. En días claves siempre quiso ser el protagonista. Cambiaba cosas para decir 'no ganan ganan los jugadores, sino yo'", fue lo que dijo sobre Guardiola en diálogo con El Mundo.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Guardiola también tiene pasado como DT del Bayern Munich. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Capello da contexto por sus palabras sobre Pep Guardiola

No todo quedó allí, el exDT de la 'Casa Blanca' incluso comentó que la actitud de su colega le habría costado ganar más Copas de Europa.

"Esa arrogancia le costó varias Champions. Yo eso lo veo claro, pero lo respeto. También, pese a que no es su culpa, le ha hecho un daño tremendo al fútbol porque el mundo se ha pasado los últimos diez años buscando copiarle", añadió.

Posteriormente, fuera del tema Pep Guardiola, tuvo palabras para el comentado caso Negreira y la supuesta compra arbitral de parte del Barcelona en temporadas pasadas.

"Es completamente normal que la gente empiece a sospechar porque todo lo otro es pura teoría. Que el Barcelona le pagó al vicepresidente de los árbitros (en España) está demostrado", sostuvo.

Lo que le viene a Pep Guardiola

De otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola se alista para lo que será una nueva jornada de la liga inglesa de primera división.

Este sábado, los 'citizens' visitarán al siempre complicado Nottingham Forest en el marco de la fecha 28 de la Premier League 2024-25. Marchan en el cuarto lugar con 47 puntos, a 20 unidades del líder Liverpool.