Pep Guardiola señala la solución para la crisis del Manchester City: "Que se recuperen los lesionados"

El Manchester City sumó una derrota más en la actual temporada al caer 1-2 ante Aston Villa este sábado por la jornada 17 de la Premier League. El campeón inglés registra 9 partidos perdidos en los últimos 12 que disputó entre todas las competencias.

Tottenham dos veces, Bournemouth, Sporting Club, Brighton, Liverpool, Juventus, Manchester United y Aston Villa han sido sus verdugos en las recientes jornadas, solo empató con el Feyenoord y Crystal Palace y solo pudo ganarle al Nottingham Forest. Registro insólito para el elenco dirigido por Pep Guardiola, que dijo saber la fórmula para revertir la situación de los ‘citizens’.

"Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil. Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso", dijo el estratega español.

El peor momento del Manchester City

El City encajó ante el Aston Villa la novena derrota en los últimos doce partidos, lo que deja a los 'Sky Blues' es sexta posición de la Premier League y con la posibilidad de quedar más relegado dependiendo de algunos resultados adicionales.

Con 27 goles encajados, Pep Guardiola fue cuestionado sobre si hay razones más allá de las lesiones para el mal momento que atraviesan.

"Por supuesto que hay más razones. Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El fútbol no es solo una razón. Hay muchos factores. El Aston Villa es un equipo que lo está haciendo bien en la Champions y en la Premier. Este no es un estadio fácil al que venir. La temporada pasada ganamos la Premier, pero perdimos aquí. Tenemos que ser positivos y confío mucho en estos chicos. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso y más pronto o más tarde estaremos de vuelta", indicó.

Manchester City, que de la mano de Pep Guardiola ha conquistado seis veces la Premier League, en el curso vigente ya quedó eliminado de la Copa de LaLiga y también podría quedar fuera de la Champions League en la fase de liga.

Por el Boxing Day, el City recibirá al Everton y después visitará a Leicester el 29 de diciembre en su último encuentro del año. En tanto, su primer juego del 2025 será frente al West Ham. Todos estos en el marco de la Premier.