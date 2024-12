Carlo Ancelotti sube el nivel del exigencia: "El periodo de adaptación de Kylian Mbappé ha terminado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de tres goles consecutivos y en partidos cruciales de la mitad de temporada, Kylian Mbappé comienza a ser decisivo en el Real Madrid, algo por lo que el entrenador Carlo Ancelotti aseguró este sábado ha acabado con el tiempo de adaptación al equipo merengue.

"Su periodo de adaptación ha terminado, ya muestra una buena versión, pero aún puede mejorar. Está recuperado de la última lesión y le veo más motivado, ilusionado. Necesitaba este tiempo, como lo necesita cualquiera, pero ya ha llegado a su fin", declaró el estratega italiano en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga contra el Sevilla.

Kylian Mbappé, el fichaje más importante del Real Madrid en los últimos años, era de los principales señalados por la irregularidad del equipo, no obstante, anotó en el triunfo contra Atalanta por la Champions League, marcó y asistió para ganar la Copa Intercontinental ante Pachuca y en LaLiga ya es el máximo anotador del equipo (9).

El cuarteto ofensivo del Real Madrid

Kylian Mbappé se incorporó para este curso al tridente que ya conformaban Vinicius Junior, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Carlo Ancelotti lamentó que todavía no hayan alcanzado su mejor estado de forma como cuarteto.

"No han podido jugar muchos partidos juntos, porque a veces se ha lesionado Rodrygo, otras Bellingham... pero los veo adaptándose bien, en general. A veces Mbappé ha caído a la izquierda y Vinicius por dentro. O viceversa. Yo no quiero dar una posición fija a los cuatro, sino que tengan movilidad, libertad. ¿Qué dónde tiene que mejorar Kylian? En la continuidad. Que sea capaz de hacer esas jugadas que sólo él sabe hacer, con más frecuencia", detalló.

El 2024 del Madrid

El Real Madrid enfrentará este domingo al Sevilla en el Santiago Bernabéu en su último partido del año. El 2024 concluye para los merengues con la obtención de LaLiga, la Supercopa de España y la Champions League del curso anterior. Respecto a la temporada actual en su palmarés suma la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental FIFA.

"Ha sido un año fantástico, tal vez irrepetible, no sé. Lo intentaremos, porque esta plantilla tiene un nivel muy alto. Tal vez la Champions ha sido lo más feliz, siempre lo es. El más triste... no sé, porque no hemos perdido mucho este año. El 0-4 del Barcelona, tal vez. A Papa Noel le pido que no haya más críticas en 2025", afirmó Ancelotti.