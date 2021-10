Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: AFP

Perú vs. Chile EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 11 de Eliminatorias Qatar 2022. Está programado para las 8:00 p.m. hora peruana y 10:00 p.m. horario chileno.

Este duelo entre la Selección Peruana y su par de Chile, que no tendrá a Arturo Vidal por suspensión, será transmitido por las pantallas de Movistar Deportes y Latina. También por la plataforma de radio de RPP Noticias y podrás seguir el Minuto a Minuto por la web RPP.pe.

¿Cómo llega Perú?

La Selección Peruana recibirá a Chile en su primer partido del mes de octubre de las Eliminatorias Qatar 2022. La bicolor está oblgado a conseguir los tres puntos si desea mantener intactas sus chances de clasificar a su segundo Mundial en forma consecutiva.

Para este compromiso, el seleccionador Ricardo Gareca no podrá contar con Yordy Reyna, André Carrillo y Renato Tapia, quienes se encuentran lesionados y no formarán parte del plantel que se medirá contra la 'Roja', en el primer recinto deportivo del país.

A ellos se sumaría el ítalo-peruano Gianluca Lapadula que de momento esperaría su turno en la banca de suplente. En lugar del goleador de Benevento irá Paolo Guerrero, que ha sido alineado como titular en los últimos entrenamientos en la Videna.

"En este momento, Paolo está bien, vino con muchas ganas, está realmente muy enfocado en lo que quiere, en su preparación", señaló el 'Tigre' Gareca sobre la actualidad del atacante del Inter de Porto Alegre.

La Selección Peruana lleva 8 puntos y necesita hacer respetar su localía para acercarse al quinto puesto que otorga el repechaje.

Perú vs. Chile: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christian Cueva, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Sergio Peña y Paolo Guerrero.



Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gary Medel; Mauricio Isla, Erick Pulgar, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Sebastián Vegas; Alexis Sánchez y Jean Meneses.

¿Cómo llega Chile?

Más complicado lo tendrá para formar el once el seleccionador de Chile, Martín Lasarte, cuyo equipo saldrá a jugar en Lima sin Arturo Vidal, suspendido por acumulación de amarillas, y sin los lesionados Eduardo Vargas, Eugenio Mena, Bastián Yáñez y Francisco Sierralta.



A ello se le suma la duda del centrocampista Charles Aránguiz, que llegó con molestias en un tobillo a la concentración de la 'Roja' y tuvo que ejercitarse al margen de sus compañeros en el complejo deportivo de Pinto Durán.



Si finalmente el jugador del Bayer Leverkusen no puede ser parte del once titular, Tomás Alarcón y Claudio Baeza se perfilan como posibles compañeros de Erick Pulgar.



Asimismo, Lasarte valora que Alexis Sánchez actúe por momentos como enganche: "Si bien está sano, está con poca cantidad de minutos. Viene de una lesión. Es la realidad, lo necesitamos", dijo el técnico uruguayo.



El seleccionador buscará además en Lima su primer triunfo de eliminatorias como técnico de la 'Roja' tras acumular tres empates y dos derrotas.

Perú vs. Chile: horarios en el mundo

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas



Ecuador: 20:00 horas



México: 20:00 horas



Estados Unidos (Miami, Nueva York): 21:00 horas



Venezuela: 21:00 horas



Bolivia: 21:00 horas



Brasil: 22:00 horas



Argentina: 22:00 horas



Chile: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas





