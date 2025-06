Robert Lewandowski renuncia a la selección de Polonia tras perder la capitanía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la tarde del domingo 8 de junio, la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) sorprendió a todos al anunciar, a través de su sitio web oficial, que por decisión del seleccionador Michał Probierz, el brazalete de capitán de la selección nacional pasaba de Robert Lewandowski al mediocampista Piotr Zieliński.

La noticia generó un fuerte impacto, ya que poco después el delantero del FC Barcelona reaccionó públicamente en su cuenta de Instagram, comunicando su decisión de renunciar a la selección mientras Probierz continúe como entrenador.

“Decidí renunciar a jugar en la selección mientras que él sea el seleccionador”, escribió Robert Lewandowski en Instagram, en referencia al entrenador Michał Probierz.Fuente: Instagram: @_rl9

Lewandowski argumentó que la decisión del técnico y, sobre todo, la forma en que fue manejada, le hicieron perder la confianza en el cuerpo técnico.

El delantero, considerado un ícono del fútbol polaco, es el jugador con más partidos disputados con la selección (158) y su máximo goleador histórico con 85 anotaciones. Su salida temporal representa un golpe significativo para el equipo nacional.

El verdadero motivo de su renuncia

En una entrevista con el medio deportivo polaco WP SportoweFakty, Lewandowski, de 36 años, profundizó en los motivos de su renuncia, aclarando que no se trata únicamente de la pérdida de la capitanía.

"No he sido capitán durante un año o dos. Llevo once años con el brazalete y diecisiete con la selección nacional. Me pareció que estos asuntos deberían manejarse de otra manera. No se trata ni siquiera de la decisión sobre el brazalete, sino de cómo me lo comunicaron", expresó el delantero.

Lewandowski también acusó a Probierz de haber cedido a la presión mediática, incumpliendo acuerdos previos entre ambos. Según el atacante, había pactado con el seleccionador no participar en los partidos contra Moldavia y Finlandia, debido a la necesidad de descanso tras una larga temporada, pero siente que esta ausencia fue utilizada en su contra para justificar la remoción como capitán.

El futbolista lamentó, además, la manera en que fue notificado: "No estaba preparado para ello; estaba acostando a mis hijos. La conversación duró unos minutos. Ni siquiera tuve tiempo de informar a mi familia ni de hablar con nadie sobre lo sucedido, porque momentos después apareció un mensaje en la página web de la PZPN".

Por su parte, Michał Probierz restó dramatismo a la situación y, en conferencia de prensa, aseguró que las puertas de la selección siempre estarán abiertas para Lewandowski. "En el fútbol uno no se puede ofender por este tipo de cosas", señaló el técnico, intentando bajar la tensión.

Por ahora, la continuidad de Lewandowski con la selección queda suspendida, dejando en el aire su posible regreso, que dependerá en gran medida de futuros cambios en la dirección técnica o de una eventual reconciliación.