IKER CASILLAS | Fuente: TV PORTO

Iker Casillas volvió a pisar el césped del Estadio do Dragão más de 14 meses después del infarto que le llevó a colgar los guantes para celebrar la 29ª liga del Oporto junto al resto de jugadores blanquiazules.



El español, que esta temporada no llegó a jugar a pesar de que fue inscrito en la competición, vio a su equipo vencer el "clásico" contra el Sporting de Portugal (2-0) y saltó al césped tras el partido para festejar con sus compañeros.



"Hacía que no pisaba Do Dragão 14 meses. Al final uno se emociona con esto", dijo el portero en declaraciones a Porto Canal, ataviado con una sudadera del Oporto y una bufanda de campeón.



Pese a no haber jugado un sólo minuto desde que sufrió un infarto de miocardio el 1 de mayo de 2019, Casillas no quiso perderse la celebración de su equipo.



El español es muy querido por la afición del Oporto y un grupo de seguidores lanzó esta semana un movimiento en redes sociales para pedir que el guardameta fuese alineado al menos un minuto en lo que resta de temporada para poder apuntarse también el título de campeón.







Las palabras de @IkerCasillas en @FCPorto TV y @PortoCanalpt.



▶️ "Me siento campeón como portista, pero han sido ellos los artífices".



▶️ "Agradezco a todos los portistas que han lanzado ese movimiento (#IkerCampeão)".



▶️ "A mí me gustaría jugar ahora mismo". pic.twitter.com/ehZxwGQTpt — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) July 16, 2020

"Me gustaría jugar ahora mismo", bromeó el español, que agradeció a los aficionados blanquiazules el cariño porque "son muchos años en el Oporto", aunque dudó de que pueda cumplir con la petición: "Por mucho más que dependa de mí también depende de los doctores y del club", explicó.



Casillas definió el campeonato actual como "raro": "Después del parón era difícil, pero los jugadores han estado muy bien y han sido merecedores de ser campeones", aseguró.



El español, de 39 años, llegó al Oporto en el verano de 2015 y en cuatro temporadas sumó 156 partidos con los "dragones", con los que venció una Liga y una Superliga lusa.





(Con información de EFE)