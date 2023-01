Everton, de Lampard, lleva seis partidos sin ganar. | Fuente: AFP

A una semana de cumplir un año en el cargo, Frank Lampard fue destituido como entrenador del Everton, equipo que marcha penúltimo en la Premier League. Esto, según informaron distintos medios británicos, como The Sun, The Guardian y BBC.

Nombrado el 31 de enero de 2022 para reemplazar al español Rafael Benítez, la antigua estrella del Chelsea, de 44 años, no ha sido capaz de relanzar al equipo de Liverpool. Hoy se ubica en zona de descenso, con los mismos puntos que el colista Southampton: 15 en 19 fechas.

La pasada temporada, el Everton aseguró la permanencia pasando apuros, pues finalizó en la 16ª plaza.

El sábado, el Everton cayó 2-0 en la cancha del West Ham, otro histórico que lucha por no descender. Preguntado por Sky Sports sobre el futuro de Lampard, el propietario del club Farhad Moshiri tiró balones fuera: "No puedo hacer comentarios, no es mi decisión".

"Eso no lo controlo yo. Mi labor es trabajar, estar concentrado y mantener la cabeza baja", señaló, por su parte, Frank Lampard.

(AFP)

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



¿Marcelo Bielsa lo reemplaza?

Según Sky Sports, el principal candidato de la directiva del Everton, para reemplazar a Frank Lampard, es Marcelo Bielsa. De llevarse a cabo, sería el regreso del DT argentino al fútbol inglés, tras su exitoso paso por el Leeds, equipo con el que logró el ascenso.

El entrenador de 67 años no dirige desde el 27 de febrero de 2022, fecha en la que fue destituido como director técnico del Leeds, pues su segunda temporada al mando no fue tan buena como la primera.

Así marcha la tabla de la Premier Legue

Alexander Callens es nuevo fichaje de Girona hasta el 2025

Girona FC, club que milita en LaLiga Santander, oficializó este lunes el fichaje del peruano Alexander Callens que proviene del New York City de la MLS. El central peruano de 30 años firmó un contrato de dos temporadas y media que lo vinculará hasta mediados del 2025.

A través de su página web, Girona destacó la llegada del defensa de la Selección Peruana, quien no ocupará plaza de extracomunitario ya que cuenta con nacionalidad española.