Regalo por Navidad: esta es la programación del 'Boxing Day' 2024 en la Premier League

No se define el título ni tampoco es una jornada marcada con los clásicos, sin embargo, el Boxing Day es una de las fechas más esperadas en cada temporada de la Premier League, el fútbol inglés en el día después de la Navidad.

En épocas de celebraciones navideñas el fútbol europeo suele detenerse, sin embargo, la excepción se registra en la Premier League. Los clubes entrenan después de la Nochebuena y cada 26 de diciembre se vive una jornada llena de acción con cerca de diez horas continuas de fútbol. Es el regalo del balompié inglés para los millones de hinchas de sus clubes.

El Boxing Day 2024 corresponderá a la fecha 18 de la Premier League 2024-2025, torneo que lidera con claridad el Liverpool, siguiéndole los pasos el Chelsea y el Arsenal y que sorprendentemente en esta temporada tiene al Manchester City, dominador de las últimas ediciones, relegado al sétimo puesto y atravesando una crisis de resultados.

Precisamente el City abrirá la maratónica jornada buscando sacudirse de la mala racha en el Etihad Stadium cuando enfrente al Everton. Los dirigidos por Pep Guardiola han perdido 9 de sus últimos 12 partidos entre todas las competiciones.

El puntero Liverpool cerrará el Boxing Day en Anfield Road midiéndose al Leicester City. Ningún resultado moverá a los ‘reds’ de la cima, pero apuntan a seguir estirando su diferencia de la mano del egipcio Mohamed Salah, máximo anotador del campeonato.

Entre otros cotejos resaltantes del jueves 26 de diciembre estará el duelo entre Chelsea y Fulham en Stamford Bridge o la visita del Tottenham al Nottigham Forest, la revelación de la liga hasta el momento.

Los únicos partidos de la fecha 18 que no entran en la programación del Boxing Day 2024 son el Brighton vs. Brentford (2:30 p.m.) y el Arsenal vs. Ipswich Town (3:15 p.m.), que se disputarán el viernes 27 de diciembre.

Boxing Day 2024

Premier League – Fecha 18

Jueves 26 de diciembre

07:30 a.m. Manchester City vs. Everton | TV: Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Bournemouth vs. Crystal Palace | TV: Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Chelsea vs. Fulham | TV: Disney+ Premium

10:00 a.m. Newcastle vs. Aston Villa | TV: Disney+ Premium

10:00 a.m. Nottingham Forest vs. Tottenham | TV: Disney+ Premium

10:00 a.m. Southampton vs. West Ham | TV: Disney+ Premium

12:30 p.m. Wolverhampton vs. Manchester United | TV: Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Liverpool vs. Leicester | TV: Disney+ Premium, ESPN

Todos los partidos figuran en horario peruano